[프리미엄뷰]“꿈과 도전을 응원합니다”… 리조이스 10주년 캠페인

2017년 첫선 보인 롯데백화점 대표 사회공헌 캠페인
누적 기부금 100억원 돌파… 가족돌봄청소년에 장학금
‘임팩트 리포트’ 최초 발간… 22일 ‘마음돌봄 포럼’ 개최
롯데백화점이 사회공헌 캠페인 ‘리조이스(RE:JOICE)’ 시행 10주년을 맞아 기념 캠페인을 진행한다.
‘리조이스’는 모든 이들의 꿈과 도전을 응원하는 롯데백화점의 대표 사회공헌 활동으로, 2017년 첫선을 보인 이후 현재까지 다양한 프로그램을 통해 의미 있는 변화를 만들어 왔다. 처음에는 서비스 현장 이면에 존재하는 감정노동의 무게와 임직원 및 고객의 다수가 여성이라는 점에 주목해 여성의 정신건강과 우울증 인식 개선에 대한 사회적 공감대 형성을 위해 출발했다. 이후 2022년부터는 그 대상을 확장해 ‘마음돌봄’이 필요한 모든 사회 구성원들의 꿈과 도전, 자존감을 응원하는 캠페인으로 자리매김했다.
정신건강에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 롯데백화점은 이번 기념 캠페인을 통해 ‘마음돌봄’의 가치를 다시 한번 조명하고, 더 넓은 공감과 참여를 이끌어낼 계획이다.
실제로 롯데백화점은 ‘리조이스’ 캠페인의 일환으로 10년간 약 100억 원 규모의 기부를 이어오며 의미 있는 사회적 가치를 창출해 왔다. 현재 타임빌라스 수원 등 총 4개 거점에서 ‘리조이스 심리상담소’를 운영하며, 일반 상담소 대비 절반 수준의 비용으로 전문 상담 서비스를 제공하고 있다. 또한 전국 70개 사회복지기관과 협력해 취약계층 대상 무료 심리 상담 지원을 지속적으로 확대하고 있으며, 상담소 운영 수익금 전액을 각 점포가 위치한 지역사회에 환원하는 선순환 구조를 구축하고 있다.
그 결과 지난해까지 누적 상담자 수 약 5700명, 누적 상담 건수 1만3000여 건을 기록하는 등 실질적인 이용 성과를 만들어냈다. 상담 이용자 중 79%가 심리 상담에 대한 관심도가 높아졌다고 응답했으며, 일주일간의 심리 상태 평가에서 평균 68%의 우울감 감소 효과가 확인되는 등 이용자 체감 측면에서도 의미 있는 변화를 이끌어내고 있다.
이 밖에도 롯데백화점은 가족 돌봄 청소년을 위한 ‘리조이스 드리머즈’ 프로그램을 운영해 현재까지 20여 명에게 총 2억7000만 원 규모의 장학금을 지원했다. 특히 해당 프로그램은 대상자가 성인이 되어 자립할 때까지 장기적으로 지원을 이어간다는 점에서 차별화된 사회공헌 모델로 평가받고 있다.
이러한 성과를 바탕으로 롯데백화점의 ‘리조이스’ 캠페인은 2022년 대륙간백화점협회(IGDS)가 선정한 세계 지속가능성 사회공헌 캠페인 글로벌 톱10에 이름을 올리며 국제적으로 그 가치를 인정받기도 했다.
올해 롯데백화점은 리조이스 10주년을 맞아 업계 최초로 ‘임팩트 리포트’를 발간한다. 이번 리포트에는 정신건강과 마음돌봄을 개인의 문제가 아닌 사회적 의제로 확장해온 롯데백화점의 지난 10년간의 여정을 담았다. 내담자와 가족 돌봄 아동, 상담사, 기업 및 비정부기구(NGO) 관계자 등 ‘리조이스’ 캠페인 참여자들의 인터뷰를 중심으로 변화와 의미를 입체적으로 조명했으며, 캠페인의 지속가능성을 뒷받침한 운영 구조와 협력 기관인 기아대책의 역할을 함께 조명하고, 향후 추진 방향과 비전도 함께 제시한다. 해당 리포트는 22일 이후 롯데백화점 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이 밖에도, 22일에는 ‘마음돌봄’을 주제로 한 포럼을 개최한다. ‘Voice by REJOICE, 리조이스 10주년 기념 마음돌봄 포럼’이라는 이름의 이번 포럼에는 서울시 복지재단 및 주요 NGO 관계자를 비롯해 마음돌봄에 관심 있는 시민 등 100여 명이 참석해 정신건강과 마음돌봄의 중요성에 대해 폭넓은 논의를 이어갈 예정이다.
이성현 롯데백화점 커뮤니케이션부문장은 “‘리조이스’는 롯데백화점이 임직원과 고객의 목소리에 귀 기울이며 ‘마음돌봄’이라는 사회적 의제를 제시해온 대표 사회공헌 캠페인으로, 지난 10년간 우리 사회 전반에 의미 있는 변화를 확산시켜 왔다”며 “앞으로도 다양한 세대와 계층을 아우르며 사회공헌의 지평을 넓혀 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 것”이라고 밝혔다.
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