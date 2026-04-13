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사회
부산 해동용궁사 석등 무너져 관광객 2명 부상
동아일보
업데이트
2026-04-13 19:59
2026년 4월 13일 19시 59분
입력
2026-04-13 19:56
2026년 4월 13일 19시 56분
조혜선 기자
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해동용궁사 사고 현장 모습. 부산시소방본부 제공
부산의 대표 관광명소인 해동용궁사에서 석등이 무너져 관광객 2명이 다쳤다.
13일 부산소방재난본부에 따르면 이날 오후 3시 10분경 부산 기장군 해동용궁사 진입로에 있는 석등의 윗부분이 떨어졌다. 무너진 석등은 인근 철제 난간을 충격했고, 이 충격으로 난간이 아래로 떨어지면서 지나가던 관광객 2명을 덮쳤다.
이 사고로 60대 여성과 50대 여성이 머리를 다쳐 병원으로 옮겨졌다.
경찰과 소방 등은 석등이 무너진 이유 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.
#부산
#해동용궁사
#석등
#사고
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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