이란戰 뜻밖의 승자는 韓 해운사…‘바다위 원유 창고’ 대박

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 16일 11시 25분

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장금상선, 전쟁전 유조선 36척 확보
페르시아만 대기시켜 ‘저장탱크’ 임대
임차료 10배 올라 하루 7억5000만원

이란 전쟁으로 글로벌 에너지 시장이 요동치는 가운데 국내 해운사 장금상선(시노코)이 역대급 수익을 내 주목받고 있다. 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 유조선을 빌려 ‘바다 위 창고’로 쓰려는 수요가 늘면서, 유조선 임대료가 사상 초고 수준으로 올랐기 때문이다.

14일(현지 시간) 블룸버그통신은 장금상선은 전쟁이 시작되기 몇 주 전부터 초대형 원유 운반선(VLCC) 36척을 매입하거나 임대했다. 블룸버그통신은 “이란 전쟁으로 에너지 시장이 혼란에 빠진 상황에서 한 한국의 은둔형 해운 거물이 막대한 수익을 올리고 있다”며 장금상선을 이번 사태의 수혜자 중 하나로 평가했다.

출처 장금상선 홈페이지
출처 장금상선 홈페이지


장금상선은 전쟁이 시작되기 몇 주 전부터 초대형 원유 운반선(VLCC) 36척을 매입하거나 임대했다. 이후 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 석유 저장 공간이 부족해지면서 장금상선은 큰 수익을 올리고 있다. 현재 장금상선은 페르시아만에 대기 중인 유조선을 원유 저장용으로 빌려주며 하루 약 50만 달러(약 7억5000만 원)를 받는 것으로 알려졌다. 이는 지난해보다 약 10배 높은 수준이다.

운송 운임도 크게 올랐다. 장금상선은 중동에서 중국까지 원유를 운송하는 운임으로 배럴당 약 20달러(약 3만 원)를 받고 있다. 이는 작년 평균치(2.5달러)의 약 8배에 달한다. 설사 전쟁이 끝나더라도 현재의 원유 운송 대란이 정리되려면 상당한 시간이 걸린다는 점에서 장금상선 같은 선주들이 막대한 이익을 볼 것이라는 전망이 나온다.

#이란 전쟁#장금상선#해운사
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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