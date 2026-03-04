쉐보레, 트랙스 ‘RS 이그나이트 에디션’ 출시

쉐보레가 2026년형 트랙스 크로스오버에 ‘RS 이그나이트 에디션’을 추가한다.
이번 특별 에디션은 RS 트림 기반 레드 포인트와 카본룩 디테일을 조합한 것이 특징이다. 리어 레드 LED 블랙 보타이, 카본룩 프론트 스키드 플레이트 인서트, 카본룩 아웃사이드 미러 커버 등을 적용해 강렬한 대비를 구현했다. 전면부에는 RS 전용 글로스 블랙 그릴과 트리탄 크롬 그릴바를 탑재한다.
실내는 블랙 헤드라이너와 레드 포인트 인테리어, 레드 스티치 D컷 스티어링 휠 등을 통해 RS 특유의 감각을 강조했다. 올 웨더 카고·플로어 라이너와 스포츠 페달 커버 등 실용 사양도 들어갔다.
커넥티비티는 온스타 기반 OTA 무선 소프트웨어 업데이트를 지원해 원격 시동, 도어 잠금, 차량 진단 등 기능을 제공한다. RS 이그나이트 에디션 가격은 2886만 원이다.
