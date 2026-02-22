음식 사진 찍어 식단 관리하는 Z세대

[김상하의 이게 뭐Z?] 앱에 등록하면 AI가 칼로리와 영양소 분석해줘

검색창에 ‘요즘 유행’이라고 입력하면 연관 검색어로 ‘요즘 유행하는 패션’ ‘요즘 유행하는 머리’ ‘요즘 유행하는 말’이 주르륵 나온다. 과연 이 검색창에서 진짜 유행을 찾을 수 있을까. 범위는 넓고 단순히 공부한다고 정답을 알 수 있는 것도 아닌 Z세대의 ‘찐’ 트렌드를 1997년생이 알잘딱깔센(알아서 잘 딱 깔끔하고 센스 있게)하게 알려준다.

사진을 찍으면 메뉴와 영양성분을 인식하는 애플리케이션 ‘필라이즈’가 화제다. 김상하 제공

Z세대는 좋아하는 것들로 하루를 가득 채운다. 재미를 즐기는 사이 건강을 해치지 않으려고 운동과 식단 관리 콘텐츠도 챙겨 본다. 어떻게 하면 삶을 좀 더 만족스럽게 만들 수 있을까 늘 고민하는 이들의 삶에서 빠지지 않는 것이 바로 기록이다. 이번 주 무엇 하나 놓치지 않는 Z세대가 삶을 기록하는 방법에 대해 알아보자.

‘scrap a day stamp(스크랩 어 데이 스탬프)’는 우표로 자신의 하루를 기록하는 방법이다. 틱톡‘CHARLIE_ANNA_’계정 캡처

다이어리, 블로그, 릴스 등 Z세대가 하루를 기록하는 방법은 다양하다. 요즘은 직업이 다른 친구들과 함께 일상을 3컷으로 나눠 촬영하고 AI 음성을 사용해 릴스를 만들기도 한다. 또 ‘텍스트 힙’이 유행하면서 블로그에 한 달에 한 번씩 글을 올리는 챌린지에 참여하는 Z세대가 많아졌다.틱톡을 보니 해외에서는 하루를 기록하는 새로운 방법이 등장했다. 바로 우표를 통해 그날의 의미 있는 순간을 간직하는 것이다. 손편지를 써서 부치는 일이 없다시피 하다 보니 요즘 우표 볼 일도 거의 없다. 이 기록에 쓰는 우표도 진짜 우표는 아니다. 오늘 먹었던 차 티백 포장지나 맥도날드 포장지 등 하루 동안 먹고 마신 것의 종이 포장지를 펀칭 기계에 넣어 우표 모양으로 만든 것이다. 영수증, 영화 티켓 등을 사용해도 된다. 이것들을 우표 모앙으로 만들어 다이어리에 쭉 붙이면 끝이다. 구구절절 글을 쓰거나 그림을 그리지 않아도 우표 한 장으로 나의 일상과 취향을 기록할 수 있다. 틱톡에서 ‘scrap a day(스크랩 어 데이)’를 검색하면 하루하루를 기록 중인 사람들의 이야기를 볼 수 있다. 쉽고 간단하지만 색다르게 오늘을 기록하고 싶다면 이만한 방법이 없을 것 같다.

카카오 지도에 영화 리뷰를 남기는 Z세대. 카카오 지도 캡처.

사람마다 영화 리뷰를 남기는 방법이 다르다. 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 올리거나 키노라이츠, 왓챠피디아 같은 플랫폼을 활용하기도 한다. 최근 영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉하면서 여태까지 하지 않았던 방법으로 평점을 남기는 사람이 늘었다. 진짜 맛집을 찾고 싶으면 포털에서 검색하지 말고 지도 앱 리뷰를 확인하라는 SNS 꿀팁이 있는데, 이를 활용한 것이다. ‘왕과 사는 남자’는 조선 6대 임금 단종과 그의 삼촌인 7대 왕 세조를 주인공으로 한 이야기다. 이 영화 리뷰를 경기 남양주에 있는 세조왕릉에 적는 방식이다. 카카오 지도에서 세조왕릉을 검색하면 “단종 인생 뺏어 가서 당연하다는 듯 살지 마” “퉤” 등 각종 밈을 활용한 별점이 등록돼 있다. ‘왕과 사는 남자’ 출연 배우들이 시사회에서 이 리뷰들을 보고 빵 터지기도 했다. 영화에 미운 인물이 등장한다면 그 사람 무덤에 리뷰를 남겨보자. 주간동아 1527호에 실렸습니다》