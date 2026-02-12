엔카, 임직원 자발적 참여 ‘사랑의 헌혈 캠페인’ 진행

엔카가 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 통해 생명 나눔 실천에 나섰다.
엔카는 지난 6일 서울 중구 본사에서 헌혈 캠페인을 열고, 사옥 앞에 마련된 헌혈 버스를 통해 임직원들이 안전하게 헌혈에 참여하도록 지원했다. 이번 행사는 저출산과 고령화로 혈액 수급 불균형이 지속되는 상황에서 기업 차원의 사회적 책임을 실천하고, 혈액 수급 안정화에 기여하기 위해 마련됐다.
엔카는 중고차 거래 전 과정의 투명성과 신뢰 강화를 위한 플랫폼 고도화와 더불어 지역사회 기여 및 환경 보호 활동 등 다양한 ESG 경영을 이어가고 있다. 이번 헌혈 캠페인 역시 이러한 지속가능 경영 전략의 일환이다.
특히 IT 기반 플랫폼 기업의 특성을 반영해 모바일 중심의 간소화된 운영 방식을 도입한 점이 눈길을 끈다. 사전 신청부터 현장 확인 절차까지 모바일로 진행해 참여 접근성을 높였다. 행사 당일에는 모바일 신분증을 활용한 본인 확인 시스템을 적용해 원활한 현장 운영을 구현했다. 이를 통해 임직원들의 참여 부담을 낮추고 자발적 참여를 확대했다는 평가다.
이번 활동은 엔카가 강조해 온 ‘혁신과 신뢰’의 기업 가치를 사회공헌 영역에도 적용한 사례로, 체계적이고 효율적인 ESG 활동 모델을 제시했다는 점에서 의미가 있다.
엔카 관계자는 “임직원들의 자발적인 참여가 모여 누군가에게는 생명을 잇는 소중한 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 IT 플랫폼 기업의 특성을 살려 구성원이 일상 속에서 부담 없이 참여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.
