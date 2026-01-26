컴포즈커피, OK캐쉬백·엘포인트와 제휴… 포인트 적립·사용 혜택 확대

컴포즈커피는 OK캐쉬백과 엘포인트와의 제휴를 통해 고객 포인트 적립 및 사용 혜택을 강화한다고 26일 밝혔다. 제휴는 오는 27일부터 앱과 매장 키오스크에서 동시에 적용된다.
이번 제휴로 고객들은 결제 시 포인트를 적립하거나 사용 가능하며, 쿠폰이나 할인 적용 후 최종 결제 금액을 기준으로 적립된다. 컴포즈커피 자체 스탬프와 포인트의 중복 적립도 가능해 실질적인 혜택 체감도가 높아졌다. 다만 OK캐쉬백과 엘포인트 간 중복 적립은 불가하다.
포인트 사용은 1000포인트 이상부터 10포인트 단위로 가능하며, 사용 후 잔액 결제에도 추가 적립이 적용된다. 단, 모바일 쿠폰이나 제휴처 할인 쿠폰 결제 건은 적립 대상에서 제외된다.
컴포즈커피 관계자는 “이번 제휴는 고객들이 평소 사용하는 포인트를 매장에서 자유롭게 활용할 수 있도록 선택 폭을 넓힌 것”이라며 “앞으로도 체감 혜택을 지속 확대해 고객 만족을 높일 계획”이라고 말했다.
