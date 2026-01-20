[강동구] “추운 겨울 이웃에 따뜻함 전해지길”

길동에 6년째 손 편지와 성금 남긴 기부천사
2020년부터 길동주민센터에 전달
지역 내 교회, 식당, 어린이집도 동참
지난달 24일, 익명의 기부자가 강동구(구청장 이수희) 길동주민센터 복지팀을 찾아 성금 500만 원과 손 편지를 전달한 뒤 이름을 남기지 않은 채 돌아갔다.
길동주민센터 직원에 따르면 이 기부자는 2020년부터 매년 성금 500만 원을 익명으로 기부해 왔다. 손 편지에는 “항상 나눔에 더 큰 참여를 하고 싶은데 아직은 저의 세상살이도 넉넉지 않네요. 추운 겨울 삶에 지친 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바라고 세상의 따뜻함이 전해지길 바랍니다”라고 적혔다. 동은 이번 성금을 취약계층 지원에 보탤 계획.
익명 주민의 기부 소식은 지역의 기부문화 확산에도 영향을 줬다. 특히 올해에는 더 많은 기관들과 주민들이 기부를 위해 길동 주민센터를 찾았다. 은평교회, 태양식자재마트, 새한빛교회, 소문난순대국, 황금오리, 이루니키즈어린이집, 구립 에코포레어린이집, 구립 헤리티지어린이집, 구립 길동어린이집 등의 기부행렬이 이어진 것.
이 구청장은 “어렵고 소외된 이웃들을 위한 나눔의 손길이 지속 확산되고 있어 감사한 마음”이라며, “따뜻한 마음이 지역 곳곳에 전달되도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
김재성 기자 kimjs6@donga.com
