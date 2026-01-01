LH, 영종하늘도시 A24블록 공공분양 공급

이번 인천영종 A24 블록은 641가구 규모로 사전청약 세대 276가구를 제외한 365가구가 일반분양으로 나온다. 사전청약 당첨자가 본청약 신청자격(무주택세대구성원)을 충족하지 못하는 등 사유로 본청약 신청을 포기하는 경우에 일반분양 물량이 늘어날 전망이다.
이번에 공급하는 분양주택은 전용 74㎡ 180가구, 84㎡ 461가구이다. 입주는 2028년 12월로 예정이다. 분양가격은 평균 4억원대로 예정돼 있다. 1㎡당 1323만 원 수준이다. 전매제한 3년이 적용되지만 실거주 의무는 없다.
인천영종 A24블록은 영종하늘도시 안에 자리하고 있다. 영종대교, 인천대교 외에도 제3연륙교(내년 1월 개통 예정) 건설로 청라국제도시와의 접근성이 더욱 개선될 전망이다. 인천국제공항 5단계 개발사업, 수도권 광역급행철도(GTX) D와 E 노선 추진 등 광역 교통망도 확충된다. 교육·생활 기반시설 역시 우수하다. 반경 2km 안에 전국 단위 자율형 사립고인 인천하늘고, 인천과학고, 인천국제고 등이 밀집해 있다.
청약 접수는 내년 1월 19일부터 사전청약 당첨자, 본청약(일반청약) 대상자순으로 진행된다. 2월 5일 당첨자를 발표해 4월 중 계약체결 예정이다. 본보기집은 LH 영종주택전시관에서 확인할 수 있다.
