소나무 아래 박스에 9004만원…전주 ‘얼굴 없는 천사’ 26년째 선행

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 30일 20시 44분

글자크기 설정

누적 성금 11억원 넘어

전주 얼굴없는 천사가 놓고 간 상자.(전주시 제공)
전주 얼굴없는 천사가 놓고 간 상자.(전주시 제공)
전북 전주시에서 매년 연말 성금을 두고 사라지는 이른바 ‘얼굴 없는 천사’가 올해도 성금을 기부했다. 26년째, 횟수로는 27번째다.

30일 전주시에 따르면 이날 오후 3시 43분경 전주시 노송동주민센터로 한 남성의 전화가 걸려왔다. 이 남성은 “기자촌 한식뷔페 앞 소나무에 상자를 두었으니 좋은 곳에 써달라”는 말을 남긴 뒤 전화를 끊었다. 현장에는 A4용지 상자 하나가 놓여 있었고, 상자 안에는 5만 원권 현금다발과 돼지저금통, 편지가 들어 있었다. 편지에는 “2026년에는 좋은 일들만 있었으면 합니다. 새해 복 많이 받으세요”라는 내용이 적혀 있었다고 시는 전했다.

상자에 담긴 성금은 총 9004만6000원으로 집계됐다. 지금까지 얼굴 없는 천사가 전주시에 기부한 누적 성금은 11억3488만2520원이다.

30일 전북 전주시 노송동주민센터에서 직원들이 ‘얼굴없는 천사’가 전달한 편지를 선보이고 있다. 얼굴없는천사는 성금과 함께 “2026년에는 좋은 일들만 있었으면 합니다. 건강하시고 새해 복 많이 받으세요.” 라고 적힌 편지를 함께 보내왔다. 2025.12.30. [전주=뉴시스]
30일 전북 전주시 노송동주민센터에서 직원들이 ‘얼굴없는 천사’가 전달한 편지를 선보이고 있다. 얼굴없는천사는 성금과 함께 “2026년에는 좋은 일들만 있었으면 합니다. 건강하시고 새해 복 많이 받으세요.” 라고 적힌 편지를 함께 보내왔다. 2025.12.30. [전주=뉴시스]
노송동 얼굴 없는 천사는 2000년 4월 ‘어려운 이웃을 위해 써달라’며 58만4000원을 두고 간 것을 시작으로 매년 수백만 원에서 수천만 원의 성금을 기부해 왔다. 전주시는 이번 성금을 기부자의 뜻에 따라 어려운 이웃을 돕는 데 사용할 계획이라고 밝혔다.

#전주#얼굴 없는 천사#선행#기부
전주=박영민 기자 minpress@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스