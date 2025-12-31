유튜브·인스타 아니었다…올해 한국인 사용 1위 앱은?

올 한 해 한국인이 가장 많이 쓴 애플리케이션(앱)은 카카오톡이었던 것으로 집계됐다. 가장 오래 머문 앱은 유튜브였다.
앱·결제 데이터 분석 업체 와이즈앱·리테일은 안드로이드와 iOS 스마트폰을 사용하는 국내 이용자를 대상으로,올해 1월부터 11월까지의 모바일 앱 이용 현황을 분석한 결과를 30일 발표했다.
조사 대상은 두 운영체제에서 모두 서비스되는 앱으로 한정했다.
이 중 월평균 이용자 수가 가장 많은 앱은 카카오톡으로, 약 4823만 명이 사용한 것으로 나타났다.
이어 유튜브가 4678만 명으로 뒤를 이었고, △구글 △네이버 △크롬 순으로 상위권을 차지했다.
△쿠팡 △네이버지도 △인스타그램 △토스 △배달의민족도 사용자가 많은 것으로 나타났다.
체류 시간에서는 유튜브가 압도적으로 높았다. 영상 플랫폼인 만큼 다른 앱들과 큰 격차를 보였다.
한국인의 월평균 유튜브 이용 시간은 약 1140억 분으로 1위를 차지했다. 카카오톡은 324억 분으로 2위였고 인스타그램과 네이버·구글 크롬이 뒤를 이었다.
틱톡과 넷플릭스 등의 영상 기반 앱 역시 긴 이용 시간을 기록했다.
실행 횟수 기준으로는 카카오톡이 월평균 약 761억 회로, 이용자들이 가장 자주 여는 앱으로 나타났다. 인스타그램은 159억 회로 2위를 기록해 유튜브를 앞질렀으며, 네이버·캐시워크·구글 크롬, 토스 등이 뒤를 이었다.
박태근 기자 ptk@donga.com
