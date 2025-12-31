노출 골프웨어에 시끌 “보기 불편”vs“표현 자유”…美인플루언서 논란

미국에서 한 여성 골프 인플루언서의 골프장 복장을 두고 논쟁이 번지고 있다. 이 여성이 노출이 있는 의상을 입으면서, 전통적인 골프 문화와 개인의 표현 자유가 맞부딪히는 양상이다.
미국 스포츠 매체 더스펀은 28일(현지시간) 인스타그램에서 활동하는 골프 인플루언서 ‘블론디 골프’가 올린 영상이 화제가 됐다고 전했다. 영상에는 흰색 골프웨어 차림으로 드라이버 샷을 하는 모습이 담겼다. 짧은 하의와 드러난 허리 라인이 논란의 중심에 섰다.
게시물은 공개 직후 빠르게 퍼졌다. 댓글이 이어지면서 반응은 엇갈렸다. 비판적인 의견에서는 “골프장은 공공장소인 만큼 최소한의 복장 기준이 필요하다”, “아이들도 이용하는 공간에서 과도하다”는 지적이 나왔다. 반면 “공식 규정을 어긴 것도 아닌데 문제 삼는 건 지나치다”, “보기 불편하면 지나치면 된다”는 옹호 의견도 적지 않았다.
논란은 SNS 계정 운영과도 맞물렸다. 해당 인플루언서는 골프 콘텐츠 전용 계정을 새로 개설한 뒤 게시물을 올리고 있는 것으로 알려졌다. 이와 별도로 약 7만 명의 팔로워를 보유한 또 다른 계정도 운영 중이다. 해당 계정에는 비키니나 수영복 등 화보 성격의 사진이 주로 게시돼 있다.
유료 구독 플랫폼에서 모델로 활동하고 있다는 점도 거론된다. 골프 계정을 통해 새로운 관심을 끌려는 시도 아니냐는 해석이다. 다만 계정 간 관계나 운영 의도에 대해 본인의 공식 입장은 없다.
더스펀은 최근 몇 년 사이 유튜브와 인스타그램을 중심으로 아마추어 골프 콘텐츠가 급증했다고 분석했다. 실력뿐 아니라 연출과 이미지까지 함께 소비되는 환경이 만들어졌다는 설명이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
