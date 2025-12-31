쿠팡 대표, 사과 요구에 “위증한 적 없어…통역 잘못됐다”

의원들 ‘정보유출’ 사과 요구에 해명 급급
해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표가 자신을 향한 국회의 위증 혐의 고발 가능성에 대해 “(국회) 회의록을 봤을 때 제 대답이 완벽히 통역되지 않았다고 생각한다”고 밝혔다. 그는 전날 개인정보 유출 용의자를 만난 배경에 한국 정부(국가정보원) 지시가 있었다는 취지로 답했는데 이 답변이 통역사의 통역 실수라고 주장한 것이다.
최민희 수차례 제지에도 아랑곳 않고 발언
31일 국회에서 열린 ‘쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회’에 참석한 로저스 대표는 국회의원들의 진정성 있는 사과 요구에 이같이 답했다. 청문회 시작 직후부터 의원들의 사과 요구가 쏟아지자 사과 대신 해명을 내놓은 셈이다.
로저스 대표의 해명 직전까지 청문회를 진행하는 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장은 수차례 “정중하게 사과만 하겠느냐”고 물었다. 최 위원장은 “엉뚱한 말을 할 것 같다. 불필요한 이야기는 듣고 싶지 않다”며 “사과만 하실 건가”라고 거듭 물었다.
로저스 대표는 “한국 국회와 청문위원에 대해서 깊은 존경심을 가지고 있다”면서도 “저에게 위증이라고 말씀하시는데 통역사들이 제 말을 (잘못 통역했다)”고 발언을 시작했다. 이에 최 위원장은 “저기요, 그만하시고요. 중단하시고요”라고 제지하고 나섰지만 로저스 대표는 발언을 멈추지 않았다.
그는 “국회를 존중하지만 많은 고객들이 현재 허위 정보에 대해서 받고 있다. 자신들의 데이터에 대해서 허위 정보를 받고 있다”며 “그리고 저는 위증 이것에 대해서 절대로 (하지 않았다)”고 주장했다. 이 과정에서도 여러 차례 발언을 중단하라는 최 위원장의 요청이 있었지만 로저스 대표는 아랑곳하지 않았다.
최 위원장은 “이 상황은 이미 예측되어 있었다”며 “로저스 대표가 과방위(에 출석한 것이) 지금 세 번째인데 절대 사과하실 리가 없다”며 “이 기회를 저런 식으로 악용할 것이라고 생각해서 (사과 요청을) 안 하겠다고 한 것”이라고 비판했다.
