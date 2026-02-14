본문으로 바로가기
사회
연휴 첫 날 자기 집에 불 지른 30대男…연기 마셔 병원행
동아일보
업데이트
2026-02-14 20:11
2026년 2월 14일 20시 11분
입력
2026-02-14 19:45
2026년 2월 14일 19시 45분
송치훈 기자
전북도소방본부 제공
설 연휴 첫 날인 14일 자신이 거주하는 아파트에 불을 지른 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
전북 전주완산경찰서는 현주건조물방화 혐의로 30대 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다. A 씨는 이날 오후 3시 19분경 전북 전주시 완산구 평화동의 한 아파트에서 불을 지른 혐의를 받고 있다.
화재는 신고를 받고 출동한 소방에 의해 12분 만에 진화됐다. 하지만 불을 지른 A 씨가 연기를 흡입해 인근 병원으로 옮겨졌고, 집 일부와 내부 가재도구 등이 불에 타 소방서 추산 136만원 상당의 재산피해가 발생했다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등을 조사 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
월 800만 원 버는 80대 부부 “집값만 비싼 친구들이 부러워해요”[은퇴 레시피]
2
아몬드·호두·땅콩·피스타치오…건강에 가장 좋은 견과류는?
3
李대통령 “저는 1주택…왜 집 안파냐는 다주택자 비난은 사양”
4
“잠시 맡깁니다” 소방서 앞 커피 인증…시민들의 색다른 응원[e글e글]
5
[사설]고령층 70%가 받는 기초연금, 이대론 ‘노인 빈곤’ 개선 어렵다
6
‘중산층’도 받는 기초연금… 지급체계 전면 개편 검토
7
제주공항 고가도로서 30대 중국인女 추락사…원인 조사 중
8
국힘 이정현 “3당 합당-DJP 연합처럼 다른 세력 손 잡아야”
9
대전-충남 통합특별법만… 유독 반대하는 국힘, 왜
10
최강 핵항모 2척 보낸 트럼프 “이란, 한 달 안에 결론내라”
1
민주 44% vs 국힘 22% ‘더블스코어’… 보수텃밭 TK서 32% 동률
2
한동훈 “한줌 尹어게인 당권파, 공산당식 숙청…4심제 덮였다”
3
李, 다주택 겨냥 “아직도 판단 안서나”… 설 밥상에 부동산 올려
4
李대통령 “저는 1주택…왜 집 안파냐는 다주택자 비난은 사양”
5
한동훈 “한심스러운 추태로 걱정 더해 송구…좋은 정치 해낼 것”
6
배현진 “장동혁, 공천권 강탈 교활한 선택…그 칼날 본인 겨눌것”
7
‘중산층’도 받는 기초연금… 지급체계 전면 개편 검토
8
오세훈 “빨리 ‘절윤’해야…‘윤 어게인’으론 이번 선거 어렵다”
9
국방부, ‘계엄 연루 의혹’ 강동길 해군총장 직무배제… 4성 장군 2명째
10
국힘 이정현 “3당 합당-DJP 연합처럼 다른 세력 손 잡아야”
