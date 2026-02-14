연휴 첫 날 자기 집에 불 지른 30대男…연기 마셔 병원행

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 14일 19시 45분

글자크기 설정

전북도소방본부 제공
전북도소방본부 제공
설 연휴 첫 날인 14일 자신이 거주하는 아파트에 불을 지른 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전북 전주완산경찰서는 현주건조물방화 혐의로 30대 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다. A 씨는 이날 오후 3시 19분경 전북 전주시 완산구 평화동의 한 아파트에서 불을 지른 혐의를 받고 있다.

화재는 신고를 받고 출동한 소방에 의해 12분 만에 진화됐다. 하지만 불을 지른 A 씨가 연기를 흡입해 인근 병원으로 옮겨졌고, 집 일부와 내부 가재도구 등이 불에 타 소방서 추산 136만원 상당의 재산피해가 발생했다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등을 조사 중이다.
#전주#아파트#불#방화
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스