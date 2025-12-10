경실련 “특검, 통일교 금품제공 민주당만 수사 안한건 편파적”

경제정의실천시민연합(경실련)이 10일 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 더불어민주당 정치인도 금품을 수수했다는 진술을 확보하고도 수사에 미온적이었던 김건희 특검(특별검사 민중기)을 향해 “편파 수사 논란이 불가피해 보인다”고 밝혔다.
경실련은 “(특검팀이) 권성동 국민의힘 의원에 대해선 정식 진술 조서를 작성하고 강제 수사를 진행하면서 체포동의안까지 발부했지만, 민주당 인사들에 대해선 수사 보고 형태로만 기록했을 뿐 강제 수사는 전혀 이뤄지지 않았다”며 이같이 말했다.
경실련은 또 “동일 인물(윤영호), 동일 자금(통일교 정치자금), 동일 범죄 유형(정치자금법·청탁금지법 위반), 동일 청탁 구조(종교단체의 정치권 로비)라는 점에서 명백히 관련 범죄에 해당한다”며 “이것이 편파 수사가 아니면 무엇인가”라고 했다.
특검팀이 전날에서야 사건을 경찰에 이첩한 것에대서도 “어떤 이유로도 정당화할 수 없다”고 했다. 경실련은 이어 “통일교 정치자금 의혹은 이제 더 이상 특정 정당의 문제가 아니라 정치권 전반의 문제로 확대되고 있고 누구든 예외 없이 같은 기준으로 수사되어야 한다”고 촉구했다.
