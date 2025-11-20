6년 만에 재개된 ‘한중 우호주간’…양국 정재계 관계자 총출동

노재헌 주중 대사는 20일 중국 산둥성 지난시에서 열린 ‘한중 우호주간’ 행사 축사에서 중국의 유교 경전인 주역에 나온 표현을 인용하며 이같이 말했다. 1일 경주에서 11년 만에 열린 한중 정상회담 뒤 첫 공식 교류 행사인 만큼 양국 정상이 보여준 협력 의지를 경제 분야로 이어가자는 취지였다.
●6년 만에 재개된 ‘한중 우호 주간’
한중 우호주간은 코로나19 팬데믹 사태가 터지고 양국 관계가 소원해지면서 2019년 이후 중단됐다 올해 6년 만에 재개됐다. 이날 행사에는 한중 관계 회복의 기대감을 반영하듯 양국 정부와 기업인들이 대거 참여했다. 한국 측에서는 삼성, SK, 현대자동차, 포스코, CJ, 한미약품 등 69개 기업이 함께했다. 중국에서도 산둥성 소재 기업 100여 곳이 참여해 한국 기업들과의 교류에 나섰다.
산둥성은 중국 지방정부 가운데 한국과의 협력에 가장 적극적인 곳 중 하나다. 지난해 산둥성과 한국의 무역액은 3000억 위안(약 62조 원). 전체 한중 무역액의 12.8%를 차지하며, 4400여 곳의 한국 기업이 산둥성에 투자하고 있다. 저우나이샹(周乃翔) 산둥성 성장은 축사에서 “산둥은 한국과 바다를 사이에 두고 있는 가장 가까운 중국의 성으로 양국 경제 무역 왕래의 중요한 교두보”라고 강조했다.
중국한국상회 회장을 맡고있는 양걸 중국삼성 사장도 “산둥성은 제조, 신에너지, 해양경제, 물류 등 한국 기업이 강점을 가진 분야와 맞닿아 있다”면서 “산둥성이 오랜 기간 만들어온 개방적인 안정적인 기업의 환경도 한몫했다”고 밝혔다.
중국 측은 전날 노 대사와 린우(林武) 산둥성 당서기의 면담에서도 한중 협력에 대한 기대감을 내비쳤다. 노 대사가 면담에 삼성과 CJ 등 한국 대기업의 중국 대표들과 동행하자 지방 정부 주요 간부는 물론이고 산둥성 내 주요 도시 시장들도 대거 자리를 함께했다. 주중대사관 관계자는 “면담 과정에서 중국 측 인사들이 한국 기업에 더 많은 투자를 해 달라고 요청했다”고 말했다.
노 대사는 만찬 도중 ‘산둥성’으로 중국어 3행시를 읊어 참석자들로부터 큰 호응을 이끌어냈다. 그는 “산과 바다가 맞닿아 있듯이 우정이 깊고(山海相依情誼深), 따뜻한 동품처럼 협력은 계속 앞으로 나아가며(東風和暢合作進), 성에는 함께 더 나은 미래를 연다(省含深意共未來)”라고 말했다.
●노 대사 “한중 청년 힘 합쳐 세계 리더되길”
노 대사는 한중 우호주간 행사 일환으로 열린 ‘한중 청년과의 좌담회’에도 참석했다. 좌담회에는 산둥성의 중국 청년들과 한국에서 유학 온 한국 학생 약 50명이 참여했다. 노 대사는 좌담회에 앞서 “1992년 한중 수교 이후 지금까지 경제 협력 구조나 세계 무역 질서가 바뀌면서 한중 관계에도 새로운 도전과 협력 모델이 필요하게 됐다”면서 “이럴 때일수록 도전 정신과 개방적 사고를 가진 청년들의 역할이 중요하다”고 강조했다.
그는 양국 청년들이 단순히 상호 협력을 뛰어넘어 함께 세계를 바라봐야한다고 강조했다. 노 대사는 “한중 청년들이 어떻게 힘을 합쳐야만 함께 세계의 리더가 될 수 있는지 고민해주길 바란다”고 당부했다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 한중 정상회담에서 언급한 인공지능(AI), 바이오, 제약, 녹색산업 등이 대표적인 협력 분야로 꼽힌다
이날 좌담회에 참석한 중국 대학생은 노 대사에게 ‘한국과 중국이 치열히 경쟁하고 있는데 실제 협력이 가능하겠나’고 질문하기도 했다. 이에 대해 노 대사는 “매우 가능성이 높고, 희망적”이라고 답했다. 특히 앞으로는 융합의 시대가 도래할 것으로 예상되는 가운데 한국의 뛰어난 문화콘텐츠와 AI 등 중국의 첨단 기술이 융합해 새로운 결과물을 만들 수 있다고 덧붙였다.