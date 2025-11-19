“앞 못 보는 손자에 희망 주려…” 4명에 생명 나누고 떠난 50대

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 19일 15시 46분

한국장기조직기증원 제공


앞을 못 보던 손자에게 희망이 되고 싶어 하던 50대 남성이 뇌사 장기기증으로 4명을 살리고 하늘로 떠났다.

한국장기조직기증원은 올 8월 14일 의정부성모병원에서 노승춘 씨(55)가 심장, 폐, 간, 신장을 기증했다고 19일 밝혔다. 노 씨는 아들 생일을 하루 앞둔 8월 10일 교통사고를 당해 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 되찾지 못했다.

가족들은 평소 장기 기증 의사를 밝힌 노 씨의 뜻을 기려 기증을 결심했다. 유족들에 따르면 노 씨는 좋은 일을 하면 선천적으로 앞을 못 보는 손자에게도 밝은 세상을 보는 날이 올 것이라는 믿음을 가졌다.

경기 파주시에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 노 씨는 밝고 활동적인 성격으로, 어려운 사람에게 먼저 도움의 손길을 내미는 따뜻한 사람이었다고 한다. 아내 윤정임 씨는 “아무리 힘들어도 힘든 내색 하나 없이 가족 생각만 해준 당신, 정말 고맙고 사랑한다”며 마지막 인사를 건넸다.
박성민 기자
