비대면 진료 초진, 거주지로 제한…“장점 줄어” “안전 강화” 엇갈려

이르면 내년 하반기부터 비대면 진료가 제도화될 예정인 가운데 초진 환자 지역 제한 등을 두고 비대면 플랫폼 업계에서 “비대면 진료의 장점이 줄어든다”는 우려가 나왔다. 의료계는 “환자 안전 기준을 강화했다”며 환영의 뜻을 밝혔다.
19일 보건복지부에 따르면 전날 국회 보건복지위원회 법안심사소위에서 비대면 진료 법제화를 규정한 의료법 개정안이 통과됐다. 개정안에 따르면 비대면 진료는 의원급에서 하는 것이 원칙이다. 기존 시범사업에서는 초진 환자의 비대면 진료가 금지됐으나 개정안이 통과되면 초진 환자도 자신이 살고 있는 지역의 의료기관에 한해 비대면 진료를 이용할 수 있게 됐다. 다만 희귀질환자와 1형 당뇨병 환자 등은 병원급에서도 비대면 진료를 받을 수 있을 전망이다.
플랫폼 업계는 환자의 거주 지역으로 초진이 제한되는 것에 대해 반발했다. 현재 비대면 진료 플랫폼은 환자가 거주하는 지역을 기반으로 의료기관을 추천하고 있지 않다. 이 때문에 자신이 살고 있지 않은 지역의 의료기관에 비대면 진료를 보고, 탈모약 등을 처방받는 사례가 있어 왔다. 이들은 개정안에 담긴 초진 환자 대상 약 종류 및 처방일수 제한에 대해서도 “비대면 진료의 장점이 줄어들 수 있다”며 반대하고 있다.
정부는 지역 및 처방일수 제한에 대해 모든 진료를 비대면으로 진행하는 것은 의료적으로 바람직하지 않다는 입장이다. 예를 들어 고혈압 환자의 경우 의료기관을 방문해 검사를 받거나 대면 진료를 받는 것이 필요하다는 것이다. 복지부 관계자는 “기존에 다니던 의료기관에 다른 증상으로 진료를 보는 것도 초진인데, 이를 비대면으로 진행하는 게 가능해진 것”이라며 “지역 제한은 환자의 접근성에 문제가 없는 지역으로 탄력적으로 운영할 수 있다”고 설명했다. 대한의사협회 관계자는 “비대면 진료는 대면 진료를 대신할 수 없어 최소화해야 한다”며 “환자 안전을 지키는 방향이 많이 반영돼 있다고 본다”고 했다.
댓글 0