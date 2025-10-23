화성시, “‘택시배분 갈등’, 106만 시민 손해”…오산시에 “정치 아닌 시민 행정 해달라”

35년째 택시 통합사업 구역 운영
택시 1대당 화성 752명·오산 340명
화성시 “오산은 혜택, 화성은 교통난” 주장
경기 화성시는 택시 증차분 면허 배분을 놓고 갈등을 빚고 있는 오산시를 향해 23일 “시민을 위한 행정에 집중해달라”고 했다.
화성시는 이날 ‘화성·오산 택시 배분, 왜 화성시민 106만 명이 손해 보나’라는 제목의 보도자료를 통해 “오산시장은 정치적 계산이 아닌 공직자로서 책임감을 가져달라”며 이같이 밝혔다.
1989년부터 화성시와 오산시가 동일한 택시 통합사업 구역으로 운영되고 있다. 화성시는 35년간 변화한 도시 규모와 교통 수요가 반영되지 않아 화성 시민의 불편이 갈수록 심화하고 있다는 것이다.
구 분
인구(만 명)
행정구역 면적(㎢)
택시 수(대)
인구 대비 택시 1대당 인원(명)
화성시
106
844
1288
약 822명당
수원시
123
121
4698
약 262명당
고양시
106
268
2836
약 374명당
용인시
109
591
1916
약 569명당
창원시
99
743
4892
약 204명당
보도자료에 따르면 화성시 인구는 약 96만 명(내국인 기준)으로 오산시 약 24만 명의 4배가 넘는다. 택시 면허 대수는 화성시 1288대, 오산시 711대다. 인구 대비 택시 1대당 인원은 화성시가 752명, 오산시는 340명인 셈이다. 2025년 제5차 택시총량제 기준 전국 평균인 312명과 비교해도 큰 차이를 보인다.
내·외국인을 포함하면 화성시의 택시 부족 상황은 더 뚜렷하다. 화성시는 인구 106만, 행정구역 면적 844㎢에 택시 1288대, 수원시는 인구 123만, 행정구역 면적 121㎢에 택시 4698대다.
고양시는 인구 106만, 행정구역 면적 268㎢에 택시 2836대, 용인시는 인구 109만, 행정구역 면적 591㎢에 택시 1916대로 화성시는 인구와 면적에 비해 택시 수가 현저히 부족하다는 것이다.
실제 동탄역, 병점역, 향남 등 주요 교통 거점은 물론 외곽 농어촌과 산업단지, 외국인 밀집 지역까지 택시 수급난이 심각한 상황이다. GTX 개통 이후 이용객이 급증한 동탄역 일대에서는 택시를 잡기 위해 30분 이상 대기해야 하고 외곽 지역에서는 호출 후 1, 2시간 이상 배차가 지연되는 사례도 빈번하다.
구 분
인구(만 명)
택시 수(대)
인구 대비 택시 1대당 인원(명)
비고
화성시
96
1288
약 752명
인구는 오산의 4배, 택시 수는 인구 대비 절반 수준
오산시
24
711
약 340명
경기도는 국토교통부 택시 총량 산정 방식에 맞춰 산출한 제5차 택시총량제에 따라 오산·화성 택시 통합구역에 92대의 택시 증차를 결정했다.
하지만 화성시는 택시 1대당 담당 인구 등을 고려해 이 증차분을 9 대 1 비율로 화성시에 많이 배분해야 한다고 주장하고 있다. 반면 오산시는 각 지자체의 인구나 면적만을 기준으로 택시 증차분을 배분해서는 안 되며, 법인 택시 노조들이 제4차 택시총량제 시행 당시 합의한 75(화성시) 대 25(오산시) 비율로 배분해야 한다고 맞서고 있다. 두 도시가 합의에 이르지 못해 배정 절차를 진행하지 못하고 있다. 경기도에 제출해야 할 행정 보고서조차 제출되지 못한 상태다.
화성시 관계자는 “현 제도는 오산에는 이익을, 화성에는 불편을 안기는 불균형 구조”라며 “도시 규모와 교통 여건이 현저히 다른 상황에서 동일한 사업 구역을 유지하는 것은 합리적이지 않다”라고 지적했다.
이어 “택시 수급 불균형은 단순한 교통 편의의 문제가 아니라 시민의 안전과 도시 기능 전반에 영향을 미치는 심각한 사안”이라며 “오산시와의 갈등이 아닌, 상생과 균형 발전의 원칙으로 시민 불편을 해소할 수 있는 합리적인 협의를 희망한다”라고 밝혔다.