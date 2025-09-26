美국방장관, 전세계 배치 장성 800여명 긴급 소집…대량해임 통보?

전세계에 배치돼 있는 800여 명의 미군 장성에게 미국 버지니아주 해병대 기지에 모이라는 긴급 소집령이 떨어졌다. 미국 안팎에선 해외 주둔 지휘관까지 대상으로한 이례적인 소집이란 평가가 나오지만 구체적인 배경은 공개되지 않았다. 분쟁 지역을 포함해 전 세계에 있는 장성급 장교들이 일시에 이동할 경우 안보 공백이 초래될 것이란 우려도 나온다.
워싱턴포스트(WP)는 25일(현지 시간) 미국 정부 관계자 10여 명을 인용해 이같이 보도했다. 보도에 따르면 피트 헤그세스 국방장관은 이번 주 초 장성들에게 오는 30일 버지니아주 해병대 기지에 모일 것을 명령했다. 션 파넬 국방부 대변인은 WP 보도 내용에 대해 “장관이 다음 주 초 군 고위 지휘관들에게 연설할 예정”이라고 확인했지만 구체적인 배경 등은 언급하지 않았다.
명령서 사본을 본 관계자는 소집 대상이 “작전상 제약이 없는 범위 내에서 O-7부터 O-10 계급의 모든 지휘관급 장성 및 장성급 고위 병사 고문관”이라고 말했다. O-7부터 O-10은 군 장성과 제독의 계급 분류다.
다른 관계자는 헤그세스 장관의 지시가 미군 준장 이상 지휘관 직위에 있는 모든 장교에게 적용된다고 말했다. 중동 등 분쟁 지역과 유럽, 아시아·태평양 지역 등 해외에 있는 장성들도 참석 대상이다. 미군 전체에서 장성급 미군 장교는 약 800명이다. 각 장성이 보좌 인력을 대동할 경우 전체 집결 인원은 1000명을 넘길 가능성이 크다.
관계자들은 전례 없는 소집령에 국방부 내부도 혼란스러운 분위기라고 전했다. 참석 대상자들 역시 회의 목적을 전달받지 못한 것으로 알려졌다. 이에 국방부 현안 브리핑이나 장교 대량 해임, 집단 체력 검증 등 다양한 추측이 나온다. 한 간부는 CNN에 “장성급 오징어 게임으로 불리고 있다”고 말했다.
미 국방부는 보안이 튼튼한 원격회의 시스템을 보유하고 있다. 해외 주둔 미군 관계자들이 백악관·국방부 본부와 소통할 때 이 시스템이 활용된다. 그런데도 전 세계에서 최고 지휘관들을 일시에 소집한 데 대한 우려가 적지 않다고 WP는 전했다. 한 국방부 관계자는 “무슨 일이 터지면 지휘부가 약화할 수밖에 없다”고 말했다.
WP는 최근 연방 의회에서 임시 예산안 처리가 불발되며 연방정부의 셧다운(일시적 업무정지) 가능성이 커지는 상황과 무관하지 않을 수 있다고 지적했다. 셧다운이 현실화될 경우 백악관이 연방 기관과 부처에서 공무원을 대량 해고하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나오는 상황.
헤그세스 장관은 취임 후 국방부 고위급 참모를 대거 해임하며 국방부 재편을 추진해 왔다. 올 2월에도 여러 명의 장성과 제독을 해임하는 군 수뇌부 개편을 단행한 바 있다. 지난달에는 펜타곤 정보기관장과 다른 두 명의 고위 군 지휘관도 해임했다.
