민주당, 이낙연에 연일 십자포화…“文예방, 기회주의적 작태”

더불어민주당이 문재인 전 대통령을 만나 활짝 웃고 있는 모습을 공개한 이낙연 전 국무총리를 향해 연일 십자포화를 퍼붓고 있다. 문 전 대통령을 정치적으로 이용했다는 것이 주장이 핵심이다.
민주당 강득구 의원은 16일 페이스북을 통해 “문 전 대통령을 정치적으로 이용한 이 전 총리는 품격도, 책임도, 도의도 없다”며 “아무런 반성도 없고, 철저하게 자기 중심적”이라고 했다. 이어 “이 전 총리는 이제 조용히 근신하며 지내시라”고 했다.
전날 민주당 박지원 의원은 시사인 유튜브 ‘김은지의 뉴스인(IN)’에 출연해 “기회주의적 작태”라고 비판했다. 박 의원은 “이 전 총리가 문 전 대통령을 진정으로 생각했다면 본인하고 희희낙락하는 사진을 찍어서 SNS에 올렸겠느냐”며 “(이는) 자기 정치적 입지를 모색해 보려고 수단과 방법을 가리지 않는 기회주의적 작태”라고 지적했다.
민주당 추미애 의원도 같은날 이 전 총리와 함께 활짝 웃고 있는 문 전 대통령을 향해 “매를 들어야 할 때 매를 드는 것이 어른의 도리”라며 사실상 ‘이 전 총리에게 매를 들라’고 요구했다. 그는 페이스북을 통해 “매를 불편해하면 아랫사람에게 교활하게 이용당한다”며 지난 대선 당시 이 전 총리가 국민의힘 김문수 후보를 지지하고 있는 사진을 게시했다.
민주당 이언주 최고위원은 페이스북에서 이 전 총리를 향해 “오래전부터 이재명 대통령을 못 잡아먹어서 안달 난 사람”이라고 비판했다. 그러면서 “이러면 세상이 당연히 정치적 해석을 할 것임을 알 터인데 굳이 저렇게 환대하는 사진을 공개할 필요가 있었는지 이해가 안 간다”고도 했다.
앞서 이 전 총리는 14일 페이스북을 통해 “추석 인사를 겸해 아내와 함께 평산으로 가 문 전 대통령 내외분을 찾아뵈었다”며 문 전 대통령 내외와 함께 활짝 웃고 있는 사진을 공개했다. 그는 “근황과 지난 일, 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나눴다”며 “내외분께선 매우 건강하게 지내시며 여기저기 의미 있는 곳에 다니고 계셨다”고 전했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지