부동산 매도 단계별 정보 담은 ‘부동산 매도 불변의 법칙’ 출간

부동산을 매도할 때 단계별로 필요한 정보를 담은 ‘부동산 매도 불변의 법칙’(이상준 지훈 이윤구 지음·원앤원북스)이 15일 출간됐다.
부동산을 매도하기 전 준비부터 가격 산정, 중개업소 선택, 매수자와의 협상, 계약 체결과 세무 정산, 양도세 신고까지 전체 과정을 정리했다. 각 단계에서 알아야 할 점과 주의 사항을 100건이 넘는 실제 사례와 함께 담았다.
먼저 시장 흐름을 분석하고 세금 시뮬레이션을 통해 매도 시점을 결정하는 방법을 알려준다. 이어 시세를 분석하고 호가를 산정하는 방법, 주변 거래 사례를 비교하고 가격을 결정하는 요인을 다룬다. 중개업소를 활용할 때 다중 의뢰와 전속 의뢰의 장단점을 짚어준다. 중개사와 협력하는 방식, 매수자와 협상하는 기술도 풀어냈다. 계약서 작성 방법과 특약 조항, 잔금 처리와 중개수수료 정산, 분쟁을 예방하기 위한 조언도 담았다. 매도자가 세무 대리인의 도움 없이 직접 양도세 신고를 마칠 수 있게 했다.
절세 방법을 구체적으로 알려주고 중개수수료의 법적 한도와 유의사항도 알려준다.
이상준 씨는 12년간 아파트, 토지, 상가 등에 투자해 100건 이상의 매매·임대 거래를 직접 했다. 지훈 씨는 세무회계 우석의 대표세무사로, 16년 동안 양도 및 상속·증여 상담과 신고 업무를 했다. 법률사무소 류의 전문위원인 이윤구 씨는 법무법인과 기업 법무팀에서 5년간 부동산 및 법무 실무를 담당했다.