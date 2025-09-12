李 “강원 접경지 사는게 억울하지 않게 각별한 배려하겠다”

이재명 대통령은 12일 “강원도에 산다는 게 억울하지 않게, 접경지역에 사는 게 악성 운명이라고 생각하지 않게 정부에서 각별한 배려를 하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 강원도 춘천시 강원창작개발센터에서 열린 타운홀 미팅에서 “(제가) 대한민국에서 가장 힘센 사람이 됐으니 이제는 해야 한다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “공동체 모두가 함께 잘 사는 세상이 돼야 하는데, 그러기 위해 특별한 희생을 치르는 지역에 대해 편익의 일부 떼서 채워야 한다”며 “특별한 희생에 대한 특별한 보상은 제가 정치·사회 운동을 시작하면서 정한 원칙”이라고 했다. 휴전선 접경 지역이 안보상 규제로 인해 피해를 보는 점에 대해 적절한 대가를 지급해야 한다는 점을 강조한 것.
이 대통령은 수도권 집중의 문제를 재차 제기하면서 “비효율이 너무 커져서 이제는 모든 게 서울과 수도권으로 몰리다 보니 서울이 미어터지게 됐다”며 “땅 한 평에 1억, 2억원 하는 게 기본이 됐고 심한 데는 아파트 한 평에 2억8000만원 하는 데가 있더라”고 했다. 이어 “공장을 지으려고 해도 땅값이 너무 비싸서 어려운 상황이고, 국제경쟁에도 취약해졌다”며 “지방은 사람이 사라지고 있다. 한쪽은 너무 많아서 문제, 다른 쪽은 너무 적어서 문제다. 양쪽 다 문제”라고 했다.
이 대통령은 대북 유화 정책과 관련해 “(지역의 정치적 선택이) 실제로 정책 결정에 영향을 미친다”며 “강원도 북부, 경기 북부 지역이 평화가 정착되면 가장 혜택을 많이 보는 지역인데 희한하게 정치적 선택은 적대적으로 하는 경향이 있다”고 말했다. 그러면서 “평화 체제를 구축하는 것, 남북 교류 협력을 확대하는 것은 대한민국 전체를 위해서도 필요하지만 가장 직접적인 혜택은 접경 지역서 보지 않냐”며 “(평화 정책에) 관심을 더 가져달라”고 했다.