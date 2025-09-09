오늘밤 아이폰17 공개…‘역대 가장 얇은 모델’ 주목

애플의 새로운 아이폰17이 10일 오전 2시(한국 시간)에 공개된다. 기존 라인업에서 플러스 모델은 제외된다. 대신 두께가 5.5mm에 불과한 초슬림폰 ‘에어’ 모델을 새롭게 선보일 것으로 보인다.
9일 AP 통신 등에 따르면 애플은 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 신제품 공개 스페셜 행사 ‘감탄 임박(Awe dropping)’을 개최한다. 이 자리에서 아이폰17 시리즈와 함께 애플워치 시리즈도 함께 공개한다.
아이폰17 시리즈는 △아이폰17 △아이폰17 에어 △아이폰17 프로 △아이폰17 프로맥스로 출시된다.
새롭게 라인업에 합류한 ‘에어’ 모델은 아이폰 역사상 역대 가장 얇은 두께를 자랑할 것으로 보인다. 다만 후면 카메라가 1개로 줄어드는 등 일정 부분 ‘희생’도 불가피할 것으로 예측된다.
디자인적인 측면에서는 후면 카메라를 둘러싼 공간이 커질 예정이다. 아이폰11 시리즈 때 처음 도입된 정사각형 모양의 공간은 직사각형 형태로 바뀐다.
성능 관련해서는 전면 카메라가 2400만 화소로 개선된다. 아이폰17 프로·프로맥스 모델은 망원 카메라의 경우 4800만 화소다. 각종 온라인 커뮤니티에서는 아이폰17 전 모델에 걸쳐 전작보다 배터리 용량도 커질 것으로 전망하고 있다.
국내 출시 가격은 아이폰17이 125만 원, 아이폰17 에어는 140만 원, 아이폰17 프로가 155만 원, 아이폰17 프로맥스가 194만 원부터 시작할 것으로 알려졌다.
애플은 신제품 발표 이후 이달 12일부터 아이폰17 시리즈의 사전 판매를 시작할 전망이다. 한국도 1차 출시국에 포함된 것으로 전해진다.
박성진 기자 psjin@donga.com
