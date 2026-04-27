가평 골프장 10만명 정보 유출… 北 해킹 가능성

경기 가평군에 있는 골프장 리앤리컨트리클럽(CC)에서 10만 명 이상의 고객 개인정보가 유출됐다. 경찰은 북한 해킹 조직의 소행으로 의심하고 수사 중이다.
26일 경찰 등에 따르면 경찰은 리앤리CC를 운영하는 대륭그룹 계열사 리앤리어드바이저스에 ‘홈페이지가 해킹돼 회원 개인정보가 유출됐다’고 17일 통보했다. 리앤리CC는 18일 홈페이지 공지와 문자메시지를 통해 “지난해 10월 21일 해커에 의해 홈페이지 내 악성코드가 삽입돼 고객 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다”고 안내했다.
리앤리CC 등에 따르면 개인정보 유출 규모는 약 10만 명으로, 이름·생년월일·성별·아이디·비밀번호·휴대전화 번호·유선전화 번호·e메일·주소 등 9개 항목이 포함된 것으로 알려졌다. 다만 2023년 2월 15일 로그인 시스템 변경 이후 가입자는 ID와 비밀번호, 유선전화 번호를 제외한 6개 항목이 유출됐다. 리앤리CC는 홈페이지 가입자에게 골프장 이용 요금 할인 등 혜택을 제공해 왔다.
경찰은 북한 해커 조직에 대한 수사를 진행하던 중 리앤리CC 홈페이지가 해킹된 사실을 인지한 것으로 전해졌다. 북한은 정찰총국 산하에 김수키, 라자루스 등 해커 조직을 운영하고 있다.
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