美총격범 “소아성애자·강간범·반역자” 언급…트럼프 겨냥

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총격 사건을 일으킨 용의자가 범행 10분 전 가족에게 범행 표적 등이 담긴 성명서를 보냈다고 미국 뉴욕포스트가 26일(현지 시간) 보도했다. 그는 범행 표적을 두고 “행정부 관료들”이라며 “우선순위는 고위직부터”라고 했다. 트럼프 대통령을 직접적으로 언급하진 않았지만 사실상 대통령을 표적으로 한 범행이라는 해석이 나온다.
이날 뉴욕포스트가 입수해 공개한 성명서에 따르면 용의자인 콜 토머스 앨런(31)은 범행 동기에 대해 “나는 미국 시민이고, 나의 대표자들이 한 행위는 나를 반영한다”며 “나는 더는 소아성애자, 강간범, 반역자가 그의 범죄로 내 손을 더럽히는 것을 허용하지 않겠다”고 했다. 이어 ”솔직히 말하자면 아주 오래전부터 허용하고 싶지 않았지만, 무언가를 할 수 있는 실질적인 기회를 얻은 것은 이번이 처음“이라고 설명했다.
앨런은 범행 표적에 대해 “행정부 관료들”이라며 “고위직부터 하위직 순”이라고 했다. 그는 트럼프 대통령을 거론하진 않았지만 고위직부터 범행 표적으로 삼는다고 밝혔다. 이를 두고 일각에선 트럼프 대통령을 표적으로 한 범행이라고 봤다. 다만 앨런은 “파텔은 제외”라고 했다. 이는 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장을 지칭하는 것. 인명 피해를 최소화하기 위해 산탄총에서 일반적으로 사용되는 탄약인 벅샷(Buckshot)을 사용한다고도 했다.
앨런은 행사가 진행된 호텔의 보안이 허술한 점을 지적했다. 그는 ”비밀경호국은 대체 뭘 하고 있는 건가“라며 ”모든 길목에 보안 카메라가 있고 무장 요원이 깔려 있고 금속 탐지기가 넘쳐날 줄 알았는데 아무것도 없었다“고 말했다. 이어 ”보안이라고는 전혀 없었다“며 ”만약 내가 미국 시민이 아니라 이란 요원이었다면 여기에 M2 기관총을 들고 들어왔어도 아무도 눈치채지 못했을 것이다. 정말 말이 안 된다”고 했다.
앞서 25일 워싱턴의 힐튼호텔에서 열린 백악관 출입기자협회(WHCA) 만찬 행사 과정에서 총격 사건이 벌어졌다.
사건은 트럼프 대통령이 입장한 지 약 30분 만에 발생했다. 트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사, J D 밴스 부통령 등은 총성이 울린 뒤 모두 피신했다. 이 과정에서 행사장에 배치된 요원 한 명이 총에 맞았지만 방탄조끼를 입어 큰 부상을 입진 않은 것으로 알려졌다. 용의자인 앨런은 현장에서 체포돼 구금됐다.
트럼프 대통령은 총격 사건이 발생한 직후 백악관에서 긴급 기자회견을 열고 앨런에 대해 “단독 범행자”라고 했다. 앨런이 산탄총과 권총, 여러 개의 칼 등을 소유하고 돌진했지만 백악관 비밀경호국 요원들이 제압했다고 했다.