‘로또 청약’ 부추기는 분양가상한제의 역설

이른바 ‘6·27 대출 규제’ 시행 이후 서울 강남권에서 처음 분양에 나선 아파트 청약 열기가 무서울 정도로 달아올랐다. 8월 29일 잠실 미성·크로바 아파트를 재건축하는 ‘잠실르엘’ 특별공급 물량의 청약이 진행됐는데, 106채 모집에 3만6695명이 몰리며 평균 경쟁률 346 대 1을 기록했다. 그중 생애 최초 청약에 가장 많은 1만5593명이 몰렸고, 신혼부부 청약에도 1만5046명이 신청했다. 이런 경쟁률이 놀라운 것은 정부의 강력한 대출 규제로 수도권 주택담보대출 한도가 6억 원으로 제한돼 당첨 시 최소 12억 원 넘는 현금이 필요하기 때문이다.
분양가 상승이 기존 주택 가격 상승 유발? 정부의 고강도 대출 규제에도 이처럼 뜨거운 청약 경쟁이 벌어진 원인으로 ‘안전마진’을 들 수 있다. 비슷한 입지 조건을 갖춘 주변 아파트 가격에 비해 분양가가 10억 원 이상 저렴하다 보니 어쩌면 로또 당첨보다 더 큰 수익이 보장되는 것이다. 분양가가 주변 시세보다 현저히 낮게 책정되는 것은 분양가상한제(규제대상지역에서 새로 분양하는 아파트 가격을 택지비+건축비 이하로 제한하는 제도) 때문이다. 2023년 윤석열 정부는 서울 11개 구를 투기지역에서 해제했지만 강남·서초·송파·용산 4구는 투기지역·투기과열지구·조정대상지역 등 ‘3중 규제’ 지역으로 남겨둬 분양가상한제를 적용받고 있다.
분양가상한제는 감정적으로는 매우 타당한 조치처럼 보인다. 문재인 정부가 분양가상한제(3차)를 도입한 2018년 6월부터 2019년 6월까지 서울 아파트 분양 가격 상승률은 21%에 이르렀는데, 기존 주택 가격 상승률이 5.7%였던 점을 감안하면 “분양가 상승이 기존 주택 가격 상승을 유발한다”고 결론 내릴 만했다. 하지만 1977년 이후 세 차례 도입된 분양가상한제는 몇 가지 문제를 갖고 있다. 분양가상한제가 도입된 1977년과 2005년, 2018년 이후 주택 공급이 심각한 부진에 빠져든 것이 원인이었다(그래프 참조).
가장 대표적 사례가 1982년으로, 당시 전두환 정부는 주택 가격 상승을 억제한다는 명분으로 아파트 분양가를 3.3㎡당 105만 원으로 통제하기 시작했다. 1979년부터 1981년까지 소비자물가가 연평균 22.8% 급등하자, 1979년 90만 원이던 분양가 상한을 1981년 105만 원으로 인상한 후 동결한 것이다. 하지만 주택 가격 폭등세가 출현하면서 1960년대 후반 이후 가장 강력한 주택 가격 상승을 촉발하고 말았다.
그렇다면 분양가상한제를 도입한 이후 주택 공급이 크게 줄어든 이유를 재건축·재개발 사례로 알아보자. 용적률 150%인 구축 아파트를 용적률 250%를 적용해 재건축한다고 가정하면 기존 주민들이 동일 평형을 분양받는다는 전제 하에서 주택 수가 용적률만큼 늘어난다. 1000채였다면 1666채로 늘어나는 셈이다. 물론 기부채납을 하면 용적률이 300%까지 높아질 수도 있지만 임대주택 공급 물량이 늘어나기에 일반분양 주택 수는 큰 변화가 없다고 간주했다.
하지만 이런 경우는 매우 드물다. 79㎡(이하 전용면적) 아파트를 가진 사람이 84㎡로 주거 면적을 늘리는 것이 일반적이다. 이렇게 되면 상향된 용적률을 적용해도 주택 공급은 오히려 줄어드는 현상이 생긴다. 이런 현상은 의외로 자주 벌어진다. 연구자들에 따르면 서울 중랑구 중화뉴타운도 재개발이 완료되면 기존 1만8234채가 8126채로 오히려 줄어든다고 한다. 그만큼 재개발 대상 지역의 주거 밀도가 높았던 것이다.
분양가 통제하면 재건축 서두를 이유 없어 이런 이유로 재건축·재개발 아파트는 84㎡ 혹은 그 이상의 대형 아파트에 소형 평형을 끼워 넣는 방식으로 주택 수를 늘리는 것이 일반적이다. 즉 1000채를 1200채로 늘리고, 이 과정에서 늘어난 200채를 일반분양함으로써 건축비를 조달하는 식이다. 그런데 일반분양 아파트의 분양가를 통제하면 재건축·재개발을 하는 조합원들 입장에서는 굳이 사업을 서둘러 추진할 이유가 없다. 조합원들도 이른바 ‘자기분담금’을 더 많이 내야 하기 때문이다.
실제로 한국에서 재건축 사업성이 가장 좋을 것으로 예상되는 서울 압구정동 현대아파트조차 분양가상한제 하에서 가구당 10억 원 넘는 분담금을 내야 한다는 추산이 나올 정도다. 아마 소형 아파트를 추가 공급하지 않는다는 가정 하에서 나온 금액이겠지만, 분양가는 재건축·재개발 사업성을 좌우하는 요인이라는 점을 알 수 있다. 더 나아가 신규 분양을 받는 사람들이 횡재하는 상황에 대한 강한 거부감도 문제를 일으킨다. 조합원들은 수십 년 동안 낡은 집에 거주하며 재건축을 기다렸는데, 재건축 과실은 청약 가점이 높거나 운 좋게 당첨된 사람들에게 돌아가기 때문이다.
그럼에도 분양가상한제는 끊임없이 반복돼왔다. 이런 현상이 나타나는 이유는 정책 당국자들이 재건축·재개발 현장에 대한 지식이 부족한 탓도 있겠지만, 당장 부동산 가격 급등을 막을 대책을 내놓으라는 압박을 받기 때문일 수 있다. 더 나아가 청약 당첨 기대를 품은 사람들이 주택 매입을 꺼릴 수 있다는 점도 분양가상한제가 유지되는 요인으로 작용한다.
하지만 최근 ‘청무피사’(‘청약은 무슨 피(웃돈) 주고 사’의 줄임말)라는 말이 유행어로 떠오르는 것을 감안할 때 분양가상한제가 주택 매입세를 약화한다는 주장은 사리에 맞지 않는 것 같다. ‘청무피사’는 현 아파트 청약 제도에서 당첨이 어려운 젊은 층의 한탄을 대변하는 신조어다. 정책당국자들이 역사 속에서 나타났던 분양가상한제의 부작용을 숙지해 시장의 가격 조정 기능을 저해하지 않기를 바라는 마음이다.
댓글 0