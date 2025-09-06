내가 투자에 성공한 이유는… 경제·투자 관련 책 1000권 읽어

[돈의 심리] 많이 공부해야 시험에서 아는 문제 나올 확률 높아지는 이치

“운이 좋아 투자에 성공했다”는 말을 듣고 함부로 투자에 뛰어드는 사람들이 있다. GETTYIM AGES

겸손한 척하느라 이렇게 답하는 게 아니라 정말 운이 좋았다. 이게 진실이다. 그런데 문제가 하나 있다. 내 말을 듣고 운만 좋으면 된다고 생각해 함부로 투자에 나서는 사람들이다. 투자로 돈을 버는 데 특별한 비결이나 노력은 없고 운만 따르면 된다고 생각하는 것이다. 운이 중요한 건 맞지만 “이건 아닌데” 하는 생각이 든다.기말고사 시험에서 100점을 맞은 학생이 있다고 치자. 이 학생은 어떻게 100점을 맞을 수 있었을까. 분명 공부를 열심히 했겠지만 그것만으로는 100점을 맞을 수 없다. 아무리 열심히 해도 시험 범위를 전부 완벽하게 외우고, 이해하고, 응용할 수 있을 리 없다. 분명 아직 제대로 외우지 못한 부분, 이해가 잘 안 되는 부분, 알기는 해도 응용하기 어려운 부분이 있을 것이다. 그런 부분이 시험문제에 집중적으로 나왔다면 100점을 맞기 어렵다. 운이 좋아 잘 모르는 부분이 문제로 출제되지 않았기 때문에 다 맞을 수 있던 것이다. 100점에는 분명 운이 작용했다.“어떻게 해서 100점을 맞을 수 있었어?”100점을 맞은 학생은 솔직한 자기 생각을 얘기한다.

“운이 좋았지. 내가 아는 문제들만 나왔어.”공부 잘하는 비결, 100점 맞는 비결이 ‘운 좋게 아는 문제만 나오는 것’이라고 액면가 그대로 받아들이면 점수를 올리기 위해 특별히 더 할 수 있는 게 없다. 그저 운이 따르기를 기도만 하면 된다. 공부를 열심히 할 필요가 없고 시험에서 운이 좋기를, 아는 문제만 나오기를 바라면 된다.하지만 운은 그렇게 해서 좋아지는 게 아니다. 시험에서 운이 따르려면, 즉 자기가 아는 문제가 시험에 많이 나오려면 공부를 많이 해야 한다. 많이 공부하면 아는 문제가 시험에 많이 나올 확률, 즉 운이 좋아질 가능성이 커진다. 운이라는 게 그냥 랜덤으로 정해지는 게 아니라는 뜻이다. 노력하면 운이 좋아진다. 매일매일 공부하는 학생은 시험에서 운이 좀 더 좋기를 바라며 노력하는 것이다.내가 어쨌든 투자로 돈을 좀 벌게 된 건 무엇 때문일까. 역시나 “운이 좋아서”라고 답하겠다. 나는 지금까지 내 투자 궤적을 자세히 알고 있다. 그 궤적을 살펴보면 살펴볼수록 정말 운이 좋았다는 생각이 든다.미국 주식에 관심을 가진 건 10년 전 동창회에서 만난 대학 동기로부터 미국 주가지수가 몇십 년간 꾸준히 우상향하고 있다는 얘기를 들었기 때문이다. 한국, 일본, 유럽 주가지수는 장기적으로 볼 때 제자리걸음이거나 하락 추세지만 미국만은 계속 우상향한다는 것이었다. 그 얘기를 듣고 확인해 보니 정말이었고, 그때부터 미국 주식에 관심을 갖고 투자했다. 그날 대학 동기는 지나가듯이 미국 주식 얘기를 했을 뿐이다. 그걸 듣고 투자에 발을 들인 건 분명 운이다.그런데 이런 내 말을 듣고 오직 운으로만 투자에 성공할 수 있다고 생각하는 사람들이 나온다. 별 생각 없이 사고팔고, 그러다 운이 따르면 큰돈을 벌 수 있을 거라고 기대한다. 이건 시험에서 답을 마구 찍어대며 운이 좋아 100점 맞기를 바라는 것과 같다. 시험에서 고득점을 하는 학생은 운을 높이려고 미리 공부를 많이 한 사람이다. 마찬가지로 투자에서도 운이 좋으려면 준비를 많이 해야 한다.내 투자가 높은 수익으로 이어진 것에 운이 가장 중요하게 작용했다는 점은 부정할 수 없는 사실이다. 그런데 내가 운이 따르기만을 바라면서 투자했느냐고 하면 그건 아니다. 나는 평소에 책을 많이 읽는다. 보통 하루 한 권씩 보는데, 일주일에 적어도 한 권은 경제나 투자 관련 책을 포함하려 한다. 즉 1년에 경제·투자 관련 책을 50권은 읽는 것이다. 10년이면 500권, 20년이면 1000권이다. 나는 경제·투자 분야 책을 지금까지 1000권 넘게 읽었다. 비트코인 하나에 대한 책만 못해도 50권쯤은 읽었을 것이다.내 돈을 내면서 강의도 많이 들었다. 특히 부동산과 관련해서는 1년에 한 번은 몇 주~몇 달 과정 수업을 듣는다. 상가 개발, 수익성 부동산, 토지 개발, 재건축·재개발, 꼬마빌딩, 경매, 상속·증여 등 적게는 몇십만 원, 많으면 몇백만 원짜리 강좌들이다. 이런 과정을 수강하느라 들인 돈만 몇천만 원이 훌쩍 넘는다.나는 장기투자자다. 주식을 한번 사면 암만 짧아도 1~2년은 가져간다. 평소에 주식을 사고파는 트레이딩은 하지 않는다. 그렇다고 투자에 완전히 손을 놓고 운이 좋기만 바라는 것은 아니다. 일주일에 한 권씩 경제·투자 책을 읽고, 적어도 1년에 한 번은 유료 강의를 듣는다. 투자에서는 무엇보다 운이 좋아야 하는데, 운이 더 좋아지기 위해 나 나름 작업을 하는 것이다.앞으로 누가 또 “어떻게 투자에 성공했느냐”고 물으면 나는 뭐라고 대답해야 할까. “그냥 운이 좋았다”고 답하는 게 진실에 가까운 것은 물론, 나도 대외적으로 겸손한 사람이 되니 좋다. 세상을 바르게 보고 잘난 척하지 않는 좋은 사람이 될 수 있는 것이다. 그런데 이렇게 말하면 정말로 운만 좋으면 되는 줄 알고 아무 생각 없이 투자에 뛰어들어 이것저것 사고팔다가 크게 손해 보는 사람이 나온다.“운이 좋았다”고 하지 않고 “경제·투자 관련 책을 일주일에 한 권은 읽고 투자 관련 유료 강의도 1년에 한 번은 계속 듣고 있다”고 답하면 어떨까. 겸손하지 못하고 잘난 척하는 놈이 된다. 자기 잘난 줄만 아는 재수 없는 놈이다. 하지만 이러면 내 말에 영향을 받아 아무 지식도 없이 함부로 투자에 뛰어드는 사람은 없을 테다. 최소한 투자 관련 책 몇십 권을 읽은 다음에 투자를 시작하려 들 것이다.이제 나는 어떻게 하는 게 좋을까. “운이 좋아서”라고 답하고 겸손한 이미지를 챙기면서 다른 사람들을 위험의 구렁텅이에 빠지게 하는 편이 나을까, 아니면 “내공을 쌓아 투자 실력을 높여서 그래”라고 답해 재수 없는 놈이 되는 대신 사람들을 함부로 투자에 덤벼들지 않게끔 하는 게 나을까. 나는 욕을 좀 먹더라도 누군가 나 때문에 투자를 너무 쉽게 보지 않도록 하는 게 더 낫다고 결론을 내렸다. 그래서 앞으로 내 투자 성공을 “운이 좋아서”라고 말하지 않으려 한다. “경제·투자 분야 책을 1000권 넘게 읽었고 1년에 한 번은 투자 관련 강의를 유료로 들었다” “20년 전부터 그랬고 지금도 그렇다”고 대답하려 한다. 겸손하지 못한 재수 없는 놈이 되겠지만 그래도 이렇게 말하는 편이 더 나을 것 같다.

최성락 박사는…

서울대 국제경제학과를 졸업하고 서울대 행정대학원에서 행정학 박사학위, 서울과학종합대학원에서 경영학 박사학위를 취득했다. 동양미래대에서 경영학과 교수로 재직하다가 2021년 투자로 50억 원 자산을 만든 뒤 퇴직해 파이어족으로 지내고 있다.

《이 기사는 주간동아 1505호에 실렸습니다》