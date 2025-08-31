7월 2.2조→8월 4.2조…가계대출 증가액 다시 커져

6·27 가계대출 규제 이후 꺾였던 가계대출의 불씨가 규제 시행 두 달 만에 되살아나는 조짐을 보이고 있다. 규제 직후인 7월엔 2조 원대로 크게 줄어들었던 가계대출 증가액이 8월엔 4조 원대 초반에 이를 것으로 전망된다. 금융당국은 정부의 부동산 공급 대책 발표에 맞춰 추가 가계대출 규제를 단행할 것을 검토 중이다.
31일 금융권과 금융당국에 따르면 지난달 28일 기준 시중은행과 제2금융권 등 전 금융권의 가계대출 잔액은 전월 대비 약 4조2000억 원 증가한 것으로 나타났다. 6월 금융권 가계대출 증가 폭은 6조5000억 원까지 불었다가, 규제 직후인 7월엔 2조2000억 원까지 줄었다. 이는 3월 이후 최소치였다. 하지만 8월엔 다시 증가 폭이 커진 것이다.
다만 은행권 주택담보대출(주담대)은 전달에 이어 감소세를 이어갔다. 이번 가계대출 증가세를 이끈 건 신용대출 등 기타대출이었다. 휴가철과 이사 수요가 맞물린 영향으로 풀이된다.
2금융권 가계대출도 8월 가계대출 증가 폭을 키웠다. 업권별로는 은행권 가계대출이 약 3조6000억 원, 2금융권은 약 6000억 원이 늘어난 것으로 나타났다. 2금융권 가계대출은 7월 6000억 원 감소했지만 8월엔 약 6000억 원 증가하면서 순감에서 순증으로 전환한 것이다. 새마을금고가 집단대출을 늘린 영향이 컸던 것으로 알려졌다. 새마을금고중앙회 관계자는 “가계대출이 증가한 이유는 분양 받은 실수요자들의 잔금 납부 일정이 다가오며 대출 수요가 늘어난 데 따른 것”이라며 “입주 잔금 대출이 증가분의 90%를 차지한다”고 말했다.
금융당국은 조만간 발표될 부동산 공급 대책에 맞춰 추가 대출 규제 방안을 발표하는 안을 검토하고 있다. 이억원 금융위원장 후보자는 2일 인사청문회를 앞두고 국회에 제출한 서면답변에서 “주택시장 및 가계대출 동향 등을 살펴 필요 시 준비된 방안을 즉각 시행하겠다”고 말했다.
금융권에선 무주택자 기준으로 서울 강남·서초·송파·용산구 등 규제지역의 LTV를 최대 50%에서 40%까지 낮출 것이라는 전망이 나온다. 문재인 정부에서도 규제지역 내 9억 원 이하 주택의 LTV를 40%까지 낮춘 바 있다.
금융당국은 전세대출 문턱을 높이는 방안도 검토 중이다. 손쉽게 받을 수 있는 전세대출이 가계대출을 부추기고 집값을 떠받친다는 지적 때문이다. 금융당국은 80%로 낮춘 수도권의 전세대출 보증비율을 60~70%까지 더 낮추는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이 후보자는 “상대적으로 자금이 부족한 서민층의 주거 안정을 지원하는 긍정적인 측면도 있는 만큼 양 측면을 종합적으로 고려해야 한다”고 밝혔다.
전세대출에 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 적용하는 방안도 거론됐지만 내부에선 부정적인 분위기도 감지된다. 금융당국 관계자는 “자칫 자금이 부족한 서민들의 주거 안정을 위협하고 실수요를 과도하게 옥죌 수 있다”고 말했다.
댓글 0