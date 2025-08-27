GS엔텍, 울산에 해상풍력 설비 구축…내년까지 3000억 투자

GS엔텍이 내년까지 울산에 3000억 원을 들여 해상풍력 시설을 구축한다.
울산시는 27일 GS엔텍과 해상풍력 설비 투자 협약을 체결했다. 협약에 따라 GS엔텍은 남구 울산·미포국가산업단지에 모노파일 방식의 해상풍력 최신 자동화 설비를 설치한다. 모노파일은 대형 철판을 용접해 만든 원통 구조물로 해상풍력 발전기 하부 지지대 역할을 한다.
GS엔텍은 인력 채용 시엔 울산 시민을 최우선으로 뽑기로 했다. 대신 울산시는 신속한 인허가 등 행정 지원을 해 투자가 원활히 추진될 수 있도록 돕는다.
울산시는 이번 투자가 울산의 친환경 에너지 산업 기반을 강화하고, 지역경제 활성화를 이끌 것으로 기대한다. GS엔텍은 GS그룹 계열 기업으로, 2022년부터 정유·석유화학 설비에서 해상풍력으로 사업을 전환했다.
정용한 GS엔텍 대표는 “울산시의 협력과 지원에 힘입어 친환경 에너지 산업을 선도하는 기업으로 성장해 지역경제 발전에 기여하겠다”고 말했다.
김두겸 울산시장은 “울산을 친환경 에너지 거점 도시로 도약시키는 중요한 계기”라며 “지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
