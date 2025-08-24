사망자 20돈 금목걸이 훔친 검시조사관 구속영장 기각

인천의 한 변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 검시조사관에 대한 구속영장이 법원에서 기각됐다.
24일 인천지법 김한울 당직 판사는 절도 혐의를 받는 인천경찰청 과학수사대 소속 검시조사관 A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 기각했다.
김 판사는 “피의자 주거가 일정하고 현재까지 수집된 증거 자료나 진술 태도 등을 고려할 때 증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다고 보기 어렵다”며 “피해자 측이 법적인 처벌까지는 원하지 않는다고 수사기관에 진술한 점 등 제반 사정을 참작했다”고 기각 사유를 밝혔다.
A 씨는 20일 오후 인천 남동구의 한 빌라에서 숨진 채 발견된 50대 남성의 시신에서 20돈가량의 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있다. 사건 당일 오후 “사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 출동한 119구급대가 남성을 발견했지만 이미 사망한 상태였다. 이후 경찰이 사건을 인계받아 변사 조사를 진행했다.
그런데 조사 과정에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이가 사라진 사실이 드러났다. 순금 20돈은 현재 시세로 1100만 원 수준이다. 최초 출동 형사가 촬영한 사진에는 사망자의 목에 금목걸이가 있었으나, 이후 인천경찰청 과학수사대가 찍은 사진에서는 목걸이가 보이지 않았다. A 씨는 시신에서 금목걸이를 빼 본인 운동화에 숨긴 것으로 드러났다.
