팅크웨어, 고급 블랙박스 ‘아이나비 Z9900’ 출시

이번에 출시한 아이나비 Z9900은 전방 QHD와 후방 FHD 해상도로 초당 30프레임 녹화가 가능하다. 현실적인 색감과 선명한 화질로 다양한 주행 환경에서도 안정적인 영상 촬영을 지원한다. 사이드 카메라를 포함해 최대 5채널까지 확장도 가능해 사각지대를 없앤 것이 특징이다.스마트폰과의 연동도 강화됐다. 별도의 앱 설치 없이 USB C to C 케이블만으로 영상 확인 및 다운로드가 가능하고 5GHz Wi-Fi와 3.5인치 풀 터치 IPS 디스플레이를 통해 보다 직관적이고 빠른 설정 및 영상 확인을 지원한다.야간에도 선명한 영상 촬영이 가능한 슈퍼 나이트 비전 기능을 지원한다. 주차 중이나 저조도 환경에서도 노이즈를 최소화해 선명도를 높인 녹화 영상을 제공함으로써 어두운 환경에서도 안정적인 영상 확보가 가능하다. 또한, 제품 구매 시 3년간 무상 서비스가 지원된다. 설치 후 6개월 이내 1회에 한해 무상 출장 서비스도 제공될 예정이다.이 외에도 주차 중 발열이 감지되면 블랙박스가 초저전력 주차 모드로 전환해 발열 상황을 모니터링하고 지속적으로 주차 녹화를 유지하는 스마트 주차녹화기능, 주차 모드 중 차량의 배터리를 실시간 체크해 설정된 전압 이하로 떨어질 경우 배터리 보호를 위해 블랙박스 전원이 자동 차단되는 배터리 방전 보호기능, 외장 GPS를 통해 차량의 위치와 속도를 기반으로 과속단속지점을 알려주는 안전운행 도우미 등 다양한 기능이 지원한다.

아이나비 커넥티드 프로 플러스도 지원된다. 아이나비 커넥티드 프로 플러스는 외부 온도가 높을 경우 주차 녹화 전환을 알려주는 지능형 고온보호기능, 운전 중 혹은 사고 등의 돌발 상황 시 앱을 통해 녹화를 작동할 수 있는 원격 수동 녹화, 앱을 통해 블랙박스 기본 옵션을 변경할 수 있는 블랙박스 설정 변경, 최신 안전운행데이터를 무선 업데이트(OTA)할 수 있는 안전운행 무선 업데이트까지 기능을 갖췄다. 여기에 주차 충격 알림, 고화질 주차 이미지 확인, 원격 전원 제어, 차량 정보 표출, 긴급 SOS 알림, 운행 기록 데이터 서비스, 스마트 원격영상재생 등 아이나비 커넥티드 기본 기능도 함께 지원된다.아이나비 Z9900의 소비자 가격은 32GB 39만9000원이다. 무선인터넷 동글이 포함된 패키지는 42만9000원으로 책정됐다.