당선 최종 확정된 바이든 “이제 페이지를 넘길 시간”

“이겼다” 바이든 엄지척 14일 전체 선거인단 538명 중 306명을 확보해 대선 승리를 최종 확정한 조 바이든 미국 대통령 당선인(오른쪽)과 부인 질 여사가 자택이 있는 델라웨어주 윌밍턴의 한 극장에서 연설을 마친 뒤 청중에게 인사를 건네고 있다. 이날 선거인단 투표는 지난달 3일 일반 유권자의 대선 결과를 반영해 진행됐다. 윌밍턴=AP 뉴시스

“바이든 찍은 표, 사진 찍어야 해” 14일 미국 50개 주 538명의 선거인단이 지난달 3일 대선 결과를 반영한 선거인단 투표에 나섰다. 일리노이의 주도 스프링필드에서 한 선거인단이 휴대전화로 자신의 투표용지를 촬영하고 있다. 그를 포함한 20명은 지난달 선거 결과를 바탕으로 모두 조 바이든 대통령 당선인에게 투표했다. 스프링필드=AP 뉴시스