보톡스가 탈모 치료제로… 대웅제약 나보타, 남성 탈모 증상 개선 효과 입증

탈모 부위 대웅제약 나보타 24주 주사 전(A)·후(B) 연구자 육안 평가

대웅제약 보툴리눔 톡신 제제 ‘나보타’가 남성 탈모 치료에 사용될 수 있는 근거를 갖추게 됐다. 임상시험을 통해 효과를 입증한 것. 미용 시장을 넘어 치료 시장에 한 발짝 다가가는 계기를 마련했다는 평가다.대웅제약은 나보타의 탈모 개선 효과에 대한 연구자임상 연구 결과가 SCI급 저널인 ‘미국피부과학회지(Journal of the American Academy of Dermatology, JAAD)’ 12월호에 게재된다고 25일 밝혔다. JAAD는 피부과학 관련 분야에서 영향력 지수가 가장 높은 저널 중 하나로 알려졌다.이번 연구는 남성형 탈모와 관련해 보툴리눔 톡신의 효과와 안전성을 확인하기 위한 목적으로 진행됐다. 연구진은 탈모 부위에 약 20군데 시술 범위를 설정한 후 나보타를 4주 간격으로 총 6회 투여했다. 1회 투여 시 30유닛(U)을 주사했고 24주간 총 180유닛을 투여했다. 그 결과 치료 전과 대비해 24주차에 모발 개수가 통계적으로 유의미하게 증가한 것으로 확인됐다. 또한 연구자 육안 평가에서 탈모 개선을 확인했다. 부작용 등 약물 관련 심각한 이상사례는 나타나지 않았다.연구를 맡은 박병철 단국대 피부과 교수는 선행연구를 통해 나보타가 모낭세포에서 모낭의 휴지기 유도 및 탈모를 유발시키는 TFG-β1의 분비를 억제하는 효과를 확인한 바 있다.박 교수는 “보툴리눔 톡신의 진피 모낭 주사에 의해 TGF-β1이 억제되면서 생장기 모발의 기간이 연장되고 휴지기 모발 탈락이 억제돼 탈모가 감소하고 모발량이 증가한 것으로 보인다”며 “이번 연구는 남성형 탈모에 보툴리눔 톡신이 하나의 치료법이 될 수 있다는 근거를 마련했다는 점과 그 치료 메커니즘을 과학적으로 분석했다는 데 의미가 있다”라고 말했다.박 교수 연구팀은 남성형 탈모환자 대상 투여 간격을 3개월로 늘리고 1회 모낭 주사 시 나보타 용량을 증량해 탈모에 대한 보다 효과적이고 편리한 투여방법을 확인하는 후기 임상 2상 연구를 진행하고 있다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com