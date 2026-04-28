월드컵 경고누적 규정 바뀌나…조별리그-8강전 종료 후 말소 검토

국제축구연맹(FIFA)이 6월 개막하는 2026 북중미 월드컵에 적용될 경고 누적에 따른 출전 정지 규정을 손볼 예정이다.
영국 BBC는 28일 “FIFA가 이번 북중미 월드컵에서 조별리그 최종전과 8강전 종료 시점에 선수들의 경고 기록을 초기화하는 방안을 추진 중”이라고 보도했다. 직전 월드컵까지는 조별리그 3경기와 토너먼트 2경기(16강, 8강) 등 총 5경기를 치른 후에야 누적 경고 기록이 초기화됐다. 8강전까지 치르는 동안 경고 2개가 쌓인 선수는 팀이 4강전에 올라도 경기를 뛸 수 없었다.
북중미 월드컵은 본선 참가국 수가 기존 32개국에서 48개국으로 확대돼 토너먼트가 32강전부터 시작된다. 8강전에 오르기까지 치러야 하는 경기 수가 기존 5경기에서 6경기로 늘면서 선수들이 경고 누적에 따라 다음 라운드 출전 정지를 당할 가능성도 커졌다.
이에 따라 FIFA는 누적된 경고의 말소 시점을 조별리그 종료 시점에도 추가하는 방안을 검토 중이다. 이 안건은 29일 캐나다 밴쿠버에서 열리는 FIFA 평의회에서 논의 및 승인될 예정이다.
새 규정이 도입될 경우 조별리그 3경기에서 2차례 경고를 받거나, 토너먼트 3경기(32강·16강·8강)에서 2차례 경고를 받으면 각각 다음 라운드 1경기에 출전할 수 없다.
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