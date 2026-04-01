뮌헨 김민재-PSG 이강인, 꿈의 챔스 결승티켓 다툰다

바이에른 뮌헨(독일)은 16일 안방경기로 열린 2025∼2026 UCL 8강 2차전에서 스페인의 ‘거함’ 레알 마드리드(레알)에 4-3 역전승을 거뒀다. 뮌헨은 이날 후반 막바지까지 2-3으로 뒤졌지만 루이스 디아스가 44분에 동점골, 마이클 올리세가 추가 시간에 역전골을 터뜨리며 경기를 뒤집었다.
뮌헨은 1차전 2-1 승리를 더해 합계 6-4로 4강 대진표에 이름을 올렸다. 2019∼2020시즌 이후 6년 만이자 통산 7번째 우승을 노리는 뮌헨은 준결승전에서 ‘디펜딩 챔피언’ PSG(프랑스)와 맞붙는다. 지난 시즌 창단 첫 우승에 이어 대회 2연패에 도전하는 PSG는 전날 리버풀(잉글랜드)을 꺾고 4강행을 확정했다.
김민재와 이강인이 UCL 무대에서 맞붙는 건 이번이 세 번째다. 앞선 두 차례 맞대결 때는 뮌헨이 모두 이겼다. 2024∼2025시즌 리그 페이즈 맞대결에선 김민재가 결승 골을 넣으면서 팀의 1-0 승리를 이끌었다. 지난해 11월 역시 리그 페이즈 경기 때는 이강인이 도움을 기록했으나 팀의 1-2 패배를 막지 못했다. 두 팀은 지금까지 총 16차례 맞대결을 치렀으며 뮌헨이 9승 6패로 앞서 있다.
29일 프랑스 파리(1차전), 다음 달 7일 독일 뮌헨(2차전)에서 열리는 이번 준결승에서는 누가 이기든 한국 축구 선수의 UCL 역사를 새로 쓰게 된다. 뮌헨이 승리하면 김민재는 박지성, 손흥민, 이강인에 이어 역대 4번째 한국인 UCL 결승 진출자가 된다. 반대로 PSG가 이기면 이강인이 2년 연속 UCL 결승 진출이라는 이정표를 세운다. 다만 두 선수 모두 대회 8강 2차전에서 그라운드를 밟지 못한 만큼 준결승전 출전 여부는 불투명하다.
16일 영국 런던에서 열린 아스널(잉글랜드)과 스포르팅(포르투갈)의 8강 2차전은 0-0 무승부로 끝났다. 1, 2차전 합계 1-0으로 준결승에 오른 아스널은 아틀레티코 마드리드(스페인)와 결승 진출을 다툰다.
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