국민체육진흥공단, 스포츠 기업 88개사 인턴 모집

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 8일 11시 32분

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2026 스포츠산업 인턴십 지원 사업 참여자 모집 포스터. 국민체육진흥공단 제공
2026 스포츠산업 인턴십 지원 사업 참여자 모집 포스터. 국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단과 문화체육관광부가 스포츠 기업에서 일할 인턴사원을 모집한다.

공단은 2026년 스포츠산업 인턴십 지원 사업 참여자를 24일까지 ‘잡스포이즈’(spobiz.kspo.or.kr/job)를 통해 모집한다고 8일 발표했다.

선발 인원은 최대 88명으로 공단에서 선정한 스포츠 기업 88개사에서 1명씩 근무하게 된다.

모집 분야는 △마케팅 △경영 지원 △매니지먼트 △웹디자인 등이며 채용 예정일(다음 달 1일) 기준 미취업 상태로 인턴십 종료 후 정규직 지원이 가능한 사람이면 지원할 수 있다.

다만 다른 지원 사업에 참여 중인 사람과 채용 예정 기업에서 근무 중이거나 근무했던 사람 등은 지원할 수 없다.

이번 선발에 합격한 사람은 일단 석 달(5~7월) 동안 인턴으로 근무한 뒤 기업 자체 평가에 따라 정규직 전환이 가능하다.

급여는 기본적으로 최저임금 이상이며 채용 기업마다 다르다.
황규인 기자 kini@donga.com
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