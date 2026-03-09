안세영, 왕즈이에 덜미 잡히며 한국 단식 최초 전영오픈 ‘2연패’ 실패

한국 단식 선수로는 최초로 전영오픈 2연패에 도전했던 세계배드민턴연맹(BWF) 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영이 왕즈이(26·중국·세계 2위)에게 발목을 잡히며 대기록 달성에 실패했다.
안세영은 9일 영국 버밍엄에서 끝난 전영오픈 여자단식 결승전에서 왕즈이와 59분간 혈투 끝에 0-2(15-21, 19-21)로 무릎을 꿇었다.
이로써 2023년과 지난해에 이어 개인 통산 세 번째 우승에 도전하는 안세영은 한국 단식 선수 최초로 전영오픈 2연패 기록 도전에 실패했다.
남녀 단식을 통틀어 안세영 이전에 이 대회 정상을 차지한 한국 선수도 1996년 여자 단식 우승자 방수현(54)밖에 없다.
대기록 달성의 상대가 최근 10차례 만나 모두 이긴 왕즈이라 아쉬움이 컸다.
특히 이전과 달리 안세영은 이날 경기 초반부터 왕즈이에게 끌려다니며 좀처럼 점수 차이를 좁히지 못했다.
1세트에선 3-3 동점을 허용한 뒤 6-7 한 점 차이로 따라잡은 것을 제외하곤 점수 차이를 더이상 좁히지 못했다.
2세트에서는 15-19로 끌려갔지만, 안세영 특유의 ‘집념 플레이’로 19-20까지 점수 차이를 좁히며 기대를 보였다.
하지만 결국 게임스코어를 허용하며 왕즈이에게 전영오픈 정상 자리를 내줬다.
이날 패배로 안세영은 왕즈이와 통산 전적에서 18승 5패가 된 동시에 왕즈이를 상대로 연승 행진도 10승에서 멈추게 됐다.
또 공식전 연승 행진도 36승에서 멈췄다.
김정훈 기자 hun@donga.com
