탁구 장우진-조대성, ‘만리장성’ 넘고 새해 WTT 시리즈 대회 첫 정상

장우진(31)-조대성(24) 조가 ‘만리장성’ 중국을 넘고 올해 월드테이블테니스(WTT) 시리즈 대회 첫 우승을 신고했다.
장우진-조대성 조는 18일 카타르 도하에서 열린 WTT 스타 컨텐더 남자복식 결승에서 중국의 황유정-웬루이보 조에 3-2(5-11, 11-8, 11-6, 5-11, 11-9) 역전승을 거뒀다. 장우진-조대성 조는 2022년 6월 컨텐더 자그레브 대회 이후 3년 7개월여 만에 WTT 시리즈 대회 정상에 섰다.
이번 대회 16강에서 세계 2위 린스둥과 세계 7위 량징쿤이 호흡을 맞춘 중국 조를 3-2로 꺾는 이변을 일으킨 장우진과 조대성은 이날 결승전에서 풀세트 접전을 펼쳤다. 장우진-조대성 조는 5세트 9-9 상황에서 13구까지 이어진 랠리 끝에 장우진이 강력한 포핸드 드라이브로 득점했다. 이어 매치 포인트 상황에선 조대성이 승부에 마침표를 찍었다. 조대성의 백핸드 톱스핀 공격을 중국 황유정이 블록했으나 공이 네트를 맞고 아웃됐다.
한국 탁구는 최근 복식에서 세계 최강 중국을 상대로 좋은 성적을 내고 있다. 지난해 12월 WTT 홍콩 파이널스 결승에선 임종훈(29)-신유빈(22) 조가 남녀 단식 세계랭킹 1위로 구성된 중국의 왕추친-쑨잉사 조를 3-0으로 누르고 혼합복식 우승을 차지했다.
