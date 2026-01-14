김상식 매직… 베트남, U-23 아시안컵 8강행

개최국 사우디 상대 1-0 승리
3연승 달리며 조1위로 선착
金 “원팀으로 싸우면 8강 승산”
‘김상식 매직’ 앞에서는 개최국 이점도 통하지 않았다. 김상식 감독(50)이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구 대표팀이 A조 1위로 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강 토너먼트에 올랐다.
베트남은 13일 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 조별리그 A조 최종 3차전에서 안방 팀 사우디에 1-0으로 승리했다. 1차전에서 요르단을 2-0, 2차전에서 키르기스스탄을 2-1로 꺾었던 베트남은 3연승(승점 9)으로 조별리그 일정을 마쳤다. 반면 사우디는 승점 3(1승 2패)에 머물면서 조별리그에서 탈락했다.
베트남은 A조 1위를 차지하면서 ‘디펜딩 챔피언’ 일본(B조 1위)과의 8강 맞대결도 피할 수 있게 됐다. 대신 A조 2위 요르단(승점 6·2승 1패)이 8강에서 일본과 맞붙는다. 베트남의 U-23 아시안컵 역대 최고 성적은 2018년 대회 때 준우승이다. 박항서 감독(67)이 당시 베트남 사령탑이었다.
베트남은 이날 안방 팬의 응원을 등에 업고 공세에 나설 것으로 예상된 사우디를 상대로 ‘선수비 후역습’ 전략을 꺼내 들었다. 축구 통계 사이트 ‘소파스코어’에 따르면 베트남은 이날 볼 점유율(39%-61%), 슈팅(3-19), 유효 슈팅(2-7) 등에서 모두 사우디에 밀렸다. 수비에 집중한 결과다.
김 감독은 후반 시작과 함께 교체 카드 두 장을 꺼내 들며 승부수를 띄웠고 20분도 안 돼 적중했다. 교체 투입된 미드필더 응우옌 딘박은 후반 19분 동료의 패스를 받자마자 페널티지역 왼쪽을 향해 공을 툭 치며 달려 나가면서 상대 수비수 3명을 따돌렸다. 이후 골라인 근처에서 날린 왼발 슈팅이 사우디 골키퍼를 지나 골대 안으로 절묘하게 빨려 들어갔다. 사우디는 이후 파상공세에 나섰지만 세이브 7개를 기록한 베트남 골키퍼 쩐쭝끼엔의 선방 쇼에 막혔다.
김 감독은 “우리 선수들이 이렇게 팀을 위해 헌신하고 90분 내내 투혼을 발휘해 승점 9까지 챙겼다. 선수들이 대단하다고 느낀다. 우리가 ‘원팀’으로 싸운다면 8강에서도 좋은 경기를 할 수 있을 것”이라고 말했다.
