삼성 4대 스포츠 ‘명암’… 축구-배구 추락, 야구-농구는 반등세

프로 리그 대표 ‘푸른피 왕조’는 옛말
축구 수원삼성, 내년에도 2부리그… 배구 삼성화재, 꼴찌-9연패 불명예
삼성라이온즈, ‘왕조 부활’ 기지개… 농구 썬더스, 4년 꼴찌서 6강 도전
‘삼성’ 이름을 단 프로 팀들은 한때 저마다 리그를 대표하는 왕조를 구축했다. 최고의 선수들을 데려오기 위해 아낌없는 투자를 했고, 투자에 걸맞은 성적표를 받았다. 그러나 오늘의 현실은 사뭇 다르다.
가장 사정이 나쁘다고 할 수 있는 건 프로축구 팀 수원 삼성 블루윙즈다. 1995년 창단한 블루윙즈는 K리그1(1부)에서 4회, 코리아컵에서 5회 우승하며 K리그를 대표하는 인기 구단으로 자리매김했다. ‘건버지’ 박건하(54), ‘앙팡테리블’ 고종수(47), ‘거미손’ 이운재(52) 같은 스타 선수도 배출했다. ‘테리우스’ 안정환(49), ‘진공청소기’ 김남일(48)도 한때 이 팀의 푸른 유니폼을 입었다.
그러나 블루윙즈는 2023년 K리그1에서 최하위(12위)를 기록하며 K리그2(2부)로 밀려났다. 지난해에는 K리그2에서도 6위에 그쳤다. 올해는 2위로 승강 플레이오프(PO) 출전권을 따냈지만 K리그1 11위 팀 제주에 2전 전패로 무릎을 꿇었다. 변성환 감독(46)이 승격 실패에 대한 책임을 지고 물러나겠다는 뜻을 밝히면서 블루윙즈는 2023년 이후 6번째 사령탑을 찾아야 하는 과제를 안게 됐다.
프로배구 남자부 대전 삼성화재 블루팡스도 심각하다. 남녀부를 통틀어 V리그 최다인 8회 우승 기록을 보유하고 있는 블루팡스는 16일 현재 승점 7(2승 13패)로 남자부 최하위(7위)다. 블루팡스는 14일에는 우리카드에 1-3으로 패하면서 V리그 출범 후 최다인 9연패 불명예 기록을 남기기도 했다. 블루팡스는 2017∼2018시즌을 마지막으로 7시즌 연속 ‘봄 배구’ 무대를 밟지 못했다.
상황이 이렇다 보니 삼성 팬들 사이에서는 “현대 팬들이 부럽다”는 이야기도 나온다. 프로배구 남자부 천안 현대캐피탈 스카이워커스는 지난 시즌 컵 대회 우승, 정규리그 1위, 챔피언결정전 승리를 모두 차지하는 트레블(3관왕)에 성공했다. 이번 시즌에도 2위를 달리며 호시탐탐 선두 등극을 노리고 있다. 지난해 승강 PO까지 떨어지는 수모를 당했던 프로축구 전북 현대 모터스는 곧바로 반등해 이번 시즌 K리그1 정상에 올랐다.
삼성은 그룹 차원에서 관리하던 삼성스포츠를 2014년 제일기획으로 이관했다. 축구를 시작으로 농구, 배구, 야구까지 현재는 모두 제일기획에서 운영하고 있다. 그러면서 투자 기조가 미온적으로 변해 구단 경쟁력에도 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.
그렇다고 삼성 이름을 달고 있는 모두 구단이 어려움을 겪고 있는 건 아니다. 프로야구 팀 삼성 라이온즈는 암흑기를 지나 다시 정상을 바라보는 위치까지 올라섰다. 올 시즌 정규시즌을 4위로 마무리하며 2년 연속으로 ‘가을 야구’ 진출에 성공한 라이온즈는 3위 SSG 랜더스를 꺾고 플레이오프 진출을 이뤄냈다. 2위 한화 이글스에 막혀 2년 연속 한국시리즈 진출에는 실패했지만 팬들의 반응은 우호적이다. 라이온즈는 올해 164만174명의 관중을 동원해 역대 프로야구 한 시즌 최다 관중 신기록을 세우는 등 성적과 흥행, 두 마리 토끼를 모두 잡았다.
라이온즈는 올 스토브리그에서도 ‘거포’ 최형우(42)를 영입하는 등 내년 시즌 정상 탈환을 위한 준비를 착실히 해나가고 있다. 라이온즈의 목표는 한국시리즈 4연패(2011∼2014년)를 이뤄냈던 ‘삼성 왕조’의 영광을 되살리는 것이다.
프로농구에도 변화의 바람이 불고 있다. 직전 시즌까지 4년 내리 최하위(10위)에 그쳤던 남자 프로농구 팀 서울 삼성 썬더스는 이번 시즌에는 6강 플레이오프 진출을 노린다. 썬더스는 현재 정규리그 7위(9승 12패)로 6위 수원 KT 소닉붐(10승 11패)을 바짝 뒤쫓고 있다. 여자 프로농구 팀 용인 삼성 블루밍스도 꾸준히 중위권을 유지하면서 정상 복귀를 꿈꾸고 있다.
