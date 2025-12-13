“마일리지 적립은 여기까지” OK저축은행, 10연승 대한항공 승점 압류 [어제의 프로배구]

대한항공이 10경기 동안 차곡차곡 쌓은 승점 마일리지에 대해 OK저축은행이 자산 동결 처분을 내렸다.
OK저축은행은 12일 부산 강서체육관에서 열린 프로배구 2025~2026 V리그 3라운드 남자부 안방경기에서 11연승에 도전하던 대한항공을 3-0(27-25, 25-22, 25-20)으로 완파했다.
안방경기 4연승에 성공하며 이 경기에 걸린 승점 3을 모두 챙긴 OK저축은행은 시즌 승점 21(7승 7패)을 확보했다.
OK저축은행은 그러면서 한국전력(승점 19·7승 6패)을 5위로 끌어내고 4위로 올라섰다.
OK저축은행이 이번 시즌 들어 대한항공을 물리친 것도 이날이 처음이다.
반면 선두 대한항공은 시즌 첫 셧아웃 패배를 당하면서 승점 31(11승 2패)에서 더 이상 고도를 끌어올리지 못했다.
프로배구 역대 1호 부산 경기(지난달 9일) 승리 팀인 대한항공은 이날 부산 방문경기 첫 패 기록도 남겼다.
승부를 가른 건 ‘높이’였다.
OK저축은행은 이날 블로킹을 13번 잡아내는 동안 대한항공 블로킹에는 5번만 당했다.
블로킹 1위(세트당 2.7개) 팀 대한항공이 이번 시즌 들어 블로킹이 5개 이하로 경기를 마친 건 이날이 처음이다.
OK저축은행에서는 아웃사이드 히터 전광인(34)이 상대 오퍼짓 스파이커 러셀(32)과 임동혁(26)의 공격을 각 두 번 가로막으면서 블로킹 실력을 자랑했다.
전광인은 “대한항공과 경기를 하고 나면 ‘내가 상대 오른쪽 공격을 막아줬으면 어땠을까’하는 아쉬움이 있었다”면서 “오늘은 하나라도 더 막아보자는 생각으로 뛰었는데 운이 좋았다”고 말했다.
전광인은 계속해 “이번 시즌 부산 팬 여러분과 처음 만났는데 응원을 많이 해주셔서 감사드린다”면서 “앞으로도 배구장을 찾는 여러분께 좋은 추억을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
전광인은 이날 외국인 선수 디미트로프(25·불가리아·20점)에 이어 팀 내에서 두 번째로 많은 13점을 올렸다.
여자부 광주 경기에서는 최하위 정관장이 안방 팀 페퍼저축은행에 3-1(16-25, 25-23, 25-21, 25-22) 역전승을 거뒀다.
정관장은 4연패에서 탈출한 반면 페퍼저축은행은 6연패에 빠졌다.
정관장은 지난 시즌 6라운드 맞대결 때부터 페퍼저축은행을 상대로 4연승을 기록 중이다.
역대 맞대결 전적에서도 24승 3패(승률 0.889)로 우위다.
페퍼저축은행을 상대로 가장 강한 팀이 정관장이다.
페퍼저축은행 외국인 선수 조이(24·미국)는 이날 시즌 최다인 34점을 올렸지만 팀 패배를 막기엔 역부족이었다
▽13일 경기 △남자부 한국전력-KB손해보험(수원·14시) △여자부 GS칼텍스-현대건설(서울·16시)
황규인 기자 kini@donga.com
