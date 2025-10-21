황선우 200m 亞신기록, 쑨양 넘었다

한국 수영의 간판스타 황선우(22·사진)가 남자 자유형 200m에서 아시아 신기록을 세웠다.
황선우는 20일 부산 사직종합운동장 실내수영장에서 열린 제106회 전국체육대회(전국체전) 남자 일반부 자유형 200m 결선에서 1분43초92의 기록으로 가장 먼저 터치 패드를 찍었다. 이로써 황선우는 2023년 항저우 아시안게임에서 자신이 작성했던 한국기록(1분44초40)을 경신하는 동시에 쑨양(34·중국)이 보유하고 있던 아시아기록(1분44초39)도 넘어섰다. 황선우는 전국체전 남자 일반부 자유형 200m 4연패도 달성했다.
황선우는 세계선수권대회에서 이 종목 금, 은, 동메달을 모두 획득한 선수다. 2022년 헝가리 부다페스트 대회(2위)와 2023년 일본 후쿠오카 대회(3위), 2024년 카타르 도하 대회(1위)에서 모두 시상대에 올랐다. 하지만 지난해 파리 올림픽에서 결선 진출에 실패한 데 이어 올해 싱가포르 세계선수권대회에서 4위(1분44초72)에 그치며 슬럼프를 겪었다.
이날 우승으로 부활을 알린 황선우는 시상식에서 눈물을 쏟았다. 그는 “내 인생에서 손에 꼽을 수 있을 정도로 행복한 순간이다. 오랫동안 간절히 바랐던 1분43초대의 벽을 넘어 기쁘다. 대회 준비 과정에서 힘든 부분도 많았지만 그 모든 노력을 보상받는 기분이다”라고 말했다. 황선우는 내년 아이치-나고야 아시안게임에서 남자 자유형 200m 2연패에 도전한다.
댓글 0