장웅 전 북한 IOC의 딸 장정향, 배구 국제심판으로 참가 중

장웅 북한 국제올림픽위원회(IOC) 위원이 12일 강원도 강릉시청 2층 특별전시관에서 열린 평창올림픽기념 대한민국 스포츠 외교 사진전 (The best moments of IOC.ANOC and Korea sports) 개막식에 참석해 작품을 둘러보고 있다. 2018.2.12/뉴스1