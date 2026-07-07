[서대문구] ‘서대문구 민원실’ 일찍 열고 늦게 닫는다

매주 수요일 오전 8시~오후 8시
서대문구가 직장인과 맞벌이 부부 등 정규 근무시간에 구청 방문이 어려운 주민 편의를 위해 매주 수요일 오전 8시부터 오후 8시까지 민원실을 연장 운영하고 있다.
주민등록등본-여권 발급 등 이용
이 시간 서대문구청 1층 민원실을 방문하면 △주민등록등·초본, 인감증명, 가족관계등록부 등 증명 민원 발급 △국내 혼인신고 △여권 발급 신청 및 수령 등의 민원 서비스를 이용할 수 있다. 다만 여권 발급 접수는 수요일 오후 6시∼오후 8시에만 연장한다.
구는 일명 ‘수요일 앤 야간 민원실’이란 이름으로 이를 운영하고 있으며 지난해 총 795건, 하루 평균 16건의 실적을 기록했다. 이용은 별도 예약 없이 해당 시간에 민원실을 방문하면 된다.
서대문구는 수요일 민원실 연장 운영과 같이 편리하고 신속한 민원 행정 서비스 제공에 더욱 힘쓴다는 방침이다.
민원실 운영에 대한 자세한 내용은 서대문구 민원여권과로 문의하면 된다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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