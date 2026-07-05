배재고 사과방문 앞둔 광주일고, 경찰에 ‘시설보호’ 요청

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 5일 14시 34분

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뉴시스
광주제일고등학교(광주일고)가 경찰에 학교 시설 보호를 요청했다. 서울 배재고등학교의 6일 사과방문을 앞두고 발생할 수 있는 만일의 사태에 대비하기 위해서다.

5일 광주 북부경찰서에 따르면 광주일고 측은 3일 오후 경찰에 학교 시설 보호를 요청했다. 이에 경찰은 6일 오후부터 학교 주변과 골목에 경찰을 배치해 돌발 상황에 대비할 계획이다.

배재고 야구부원들과 교직원들은 6일 오후 3시 광주일고를 방문해 청룡기 고교야구대회에서의 ‘스타벅스 가야지’ 등 응원 구호 관련 사과를 전달할 방침이다.

#광주제일고등학교#배재고등학교#고교야구대회
박성진 기자 psjin@donga.com
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