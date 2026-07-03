신천지 추종 교도관 ‘이만희 석방 모의’ 의혹…감찰 착수

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 3일 09시 47분

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2020년 수감중 상황일지 유출하고
낙상 사고 연출해 보석 꾀한 의혹

신도들을 국민의힘 당원으로 집단 가입시킨 혐의를 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 지난달 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스
신도들을 국민의힘 당원으로 집단 가입시킨 혐의를 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 지난달 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스
법무부가 신천지예수교증거장막성전(신천지) 이만희 총회장의 2020년 구치소 수감 당시 수감 상황이 기록된 일지가 외부로 유출됐다는 의혹 관련 감찰에 착수하기로 했다.

정성호 법무부 장관은 3일 페이스북에 “2020년 이 총회장 구속 당시 신도인 교도관이 교정시설 내부 자료를 유출하고, 이 총회장 보석 석방을 위한 ‘낙상 사고’까지 연출하려 했다는 의혹이 보도됐다”며 “진상을 밝히기 위한 철저한 감찰과 수감시설 긴급 점검에 신속히 착수해 확인되는 위법에 상응하는 법적, 행정적 책임을 묻겠다”고 말했다. 이 총회장은 2020년 당시 코로나19 방역을 방해한 혐의로 수원구치소 독방에 수감됐었다. 당시 신천지 신도인 교도관은 “(이 총회장이) 야간에 화장실을 두 번 가셨다” “오늘은 검정 반팔티를 입고 주무셨다” 등 이 총회장 관련 각종 생활을 보고서에 기록해 반출한 것으로 전해졌다.

정 장관은 “더욱이 이만희 총회장이 현재 ‘신도 강제 집단 입당’ 사건으로 다시 구속돼있는 상황인만큼, 결코 가볍게 넘길 수 없는 사안”이라고 했다. 정교유착 비리 검경 합동수사본부는 지난달 29일 이 총회장을 정당법 위반 등 혐의로 구속기소한 상황이다. 합수본은 신천지가 지파마다 ‘필라테스 프로젝트’ 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 최소 5만6472명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 보고 있다.

정 장관은 이어 “유사한 일의 반복을 막기 위해 향후 사회적 영향력이 큰 수용자가 교정시설 내부에 부당한 영향력을 행사하거나 외부와 결탁하는 일을 제도적으로 차단할 개선책도 마련할 것”이라고도 했다.

#법무부#신천지#이만희#구치소#보석 석방#정교유착
송유근 기자 big@donga.com
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