[단독]“윤영호, ‘통일교 도박수사 정보’ 한학자측에 공유”

‘경찰청 정보제공 확실, 내사 없어’ 등
韓의 前비서실장에 문자 메시지
종합특검, 尹 불러 입수경위 등 추궁
‘통일교 도박 수사 무마 의혹’을 수사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 윤영호 전 통일교 세계본부장을 불러 조사했다. 특검은 윤 전 본부장이 경찰 조사가 본격화하기 전 통일교 도박 수사 정보를 국민의힘 권성동 의원으로부터 입수해 한학자 총재 전 비서실장 정모 씨에게 문자메시지로 공유한 것으로 보고 있다.
종합특검은 2일 통일교 도박 수사 무마 의혹과 관련해 윤 전 본부장을 참고인으로 불러 조사했다. 특검은 윤 전 본부장이 2022년 10월 통일교 도박 수사와 관련해 정 씨에게 “지금까지 파악한 바로는 경찰청 정보 제공은 확실, 내사는 없는 상태. 검찰도 동일하다”는 문자메시지를 보낸 사실을 파악했다. 경찰 수사가 본격화하기도 전에 수사 정보의 출처와 진행 상황까지 통일교 간부진에게 공유한 것. 특검은 윤 전 본부장이 도박 수사 정보를 입수한 경위 등을 집중 추궁했다.
통일교 도박 수사 무마 의혹은 통일교 간부진의 해외 원정 도박 의혹을 경찰이 인지하고도 수사하지 않고 오히려 이를 유출해 무마했다는 내용이다. 윤 전 본부장은 앞서 김건희 특검(특별검사 민중기)에서 조사받을 당시 이를 권 의원에게서 들었다고 진술했다. 정 씨가 2022년 10월 기재한 다이어리에도 ‘경찰청(LV관계·라스베이거스를 지칭) TM(한 총재) Target’, 그해 12월엔 ‘라스베가스 건은 날 힘들게 한다. 덜컥덜컥 심장이 내려앉는다’ 등의 내용도 적혀 있는 것으로 파악됐다. 이러한 의혹에 대해 정 씨의 변호인은 “딱히 드릴 말씀이 없다”고 밝혔다. 종합특검은 확보한 자료를 토대로 경찰의 수사 정보가 유출된 경로를 조사하는 한편 다른 정치권 인사가 해당 의혹에 연루됐는지 살필 방침이다.
한편 종합특검은 이날 내란에 가담했다는 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장, 이재식 전 합참 전비태세검열차장 등 4명을 내란 중요임무 종사 혐의로 기소했다.
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