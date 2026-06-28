김규리 “오물 투척하려는 분들께 알린다, 악플러 징역 1년 선고”

배우 김규리가 자신을 향한 악성 게시글을 쓴 누리꾼이 처벌받았다는 사실을 공개했다.
김규리는 28일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “남의 방에 들어와 오물을 투척하려는 분들께 미리 알려드린다”고 했다.
이어 “대전지방법원은 2026년 6월 22일 이 모 씨에게 배우 김규리에 대한 모욕적인 글을 565회 이상 게시한 혐의에 대해 유죄를 인정, 징역 1년의 실형을 선고했다”고 했다. 자신에 대한 악성 게시글을 쓴 누리꾼이 처벌을 받은 사실을 알린 것.
김규리는 “판결문에 따르면 이 악플러는 인터넷 사이트(커뮤니티) 디씨인사이드 공개 게시판에 장기간에 걸쳐 배우 김규리에 대한 모욕을 담은 게시물 다수를 게시했다”며 “법원은 피고인의 행위로 배우 김규리가 극심한 정신적 고통을 겪었다는 사실을 고려하여 피고인에게 실형을 선고했다”고 전했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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