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사회
노후 책임질 일자리는 어디있나
동아일보
입력
2026-06-17 04:30
2026년 6월 17일 04시 30분
전영한 기자
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16일 서울 구로구청 5층 강당에서 열린 ‘2026 구로구 중장년 채용박람회’에서 중장년 구직자들이 현장 면접과 취업 상담을 받기 위해 안내판 앞에 길게 늘어서 있다. 이번 박람회에는 중소·중견기업 20개사가 참여해 현장 면접과 취업 상담을 진행했다.
#중장년
#채용박람회
#현장 면접
#취업 상담
#구직자
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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